Amigos, familiares y excompañeros homenajean a Navarro en un acto íntimo

Barcelona, 25 sep (EFE).- Más de 300 personas, entre amigos, familiares, directivos del club y excompañeros, se dieron cita en el Palau Blaugrana para homenajear en un acto institucional privado a la leyenda del Barcelona Juan Carlos Navarro, que se pudo despedir de algunas de las personas que le han acompañado a lo largo de su carrera.

El pabellón azulgrana se engalanó para rendir un homenaje íntimo a la leyenda. En el escenario, situado en uno de los extremos de la pista se instalaron los 35 títulos que 'la Bomba' conquistó con la zamarra azulgrana, así como una canasta acompañaba por el mensaje "Forever Bomba".

Entre los asistentes, no faltaron, entre otros, algunos de sus exentrenadores, como Svetislav Pesic y Xavi Pascual, rivales y compañeros en la pista como Roger Grimau, Jordi Trias o Álex Mumbrú, así como emblemas del deporte como los exfutbolistas Ronaldinho Gaucho y Carles Puyol.

El formato del acto, presentado por el humorista Edu Soto, tomó como modelo el tributo a Andrés Iniesta que el pasado 20 de mayo tuvo lugar en el Camp Nou.

No faltaron los mensajes de figuras del baloncesto como el base de los Warriors de Golden State Stephen Curry, que recordó a Navarro por su característico tiro, 'la Bomba'.

De hecho 'la Bomba' fue uno de los hilos conductores a lo largo de la noche. Navarro, con Ronaldinho como figurante encima de una silla simulando ser un pívot, enseñó a los asistentes cómo realizar su jugada preferida.

"Me tenía que buscar la vida, tenía que encontrar esa décima de segundo más y funcionaba. Era un tío con un poco de cara. Todo el mundo me relaciona con el tiro de la bomba, pero en el júnior me pusieron ese nombre porque era la bomba de relojería en un partido, para bien y para mal", rememoró Juan Carlos.

Tampoco faltaron tres de los amigos del círculo más íntimo del jugador que explicaron algunas de las anécdotas y vivencias junto a Navarro, como cuando en su etapa en los Grizzlies de Memphis se quedaron atascados dentro del coche debido a una intensa tormenta tras la que el río Misisipi se desbordó.

Algunos amigos ausentes, por compromisos profesionales, como el caso del exjugador de balonmano Iker Romero o el ala-pívot de los Spurs de San Antonio Pau Gasol también tuvieron palabras de recuerdo, a través de sendos vídeos, para el homenajeado.

Aunque uno de los momentos más distendidos de la noche fue cuando Víctor Sada, Jordi Trias y Roger Grimau, con los que Juan Carlos ganó la segunda Euroliga del Barcelona, se subieron al escenario.

Recordaron algunos momentos en el vestuario como fiestas temáticas, partidas de póker o carreras con coches teledirigidos. "Ricky Rubio y yo nos encargábamos de montar la partida de póker en nuestra habitación, Roger (Grimau) ponía el dinero, Jordi (Trias) los perdía, (Jaka) Lakovic se enfadaba, (Gianluca) Basile estaba mucho rato pensando, mientras que Juan Carlos y yo ganábamos", dijo entre risas Víctor Sada.

Precisamente, excompañeros -Pau y Marc Gasol, Ricky Rubio, entre muchos otros-, y rivales como Theodoros Papaloukas, Vasilis Spanoulis, Sergio Llull o Nando de Colo aparecieron en otro emotivo vídeo en el que repasaron la carrera de Navarro.

"Ets la bomba ("Eres la bomba")". Así terminó la pieza audiovisual que las figuras del baloncesto europeo dedicaron al homenajeado, que el próximo 25 de noviembre, coincidiendo con el clásico liguero contra el Real Madrid, se despedirá de la afición del Palau Blaugrana, donde se retirará su camiseta con el número 11.

Asimismo, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, confirmó que el club está diseñando una estatua dedicada al exjugador que dentro de unos meses se instalará en las inmediaciones del Palau Blaugrana.

El homenaje terminó con una sonora ovación y gritos de "¡Navarro, Navarro!" para el actual miembro del organigrama de la sección encargado que hace de puente entre el baloncesto base y el primer equipo, además de ser representante del club en actos institucionales.