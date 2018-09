Tate Britain acoge la reivindicativa obra de los cuatro candidatos al Turner

Londres, 24 sep (EFE).- La Tate Britain de Londres presentó hoy su nueva exposición sobre "algunos de los temas más importantes del momento", plasmados en la obra de los cuatro nominados al Turner Prize 2018, uno de los premios más importantes de las artes visuales a nivel mundial y el más prestigioso del Reino Unido.

La muestra, que se presentó hoy en rueda de prensa, se abrirá al público el próximo miércoles y hasta el 6 de enero se podrán contemplar los trabajos del grupo de investigación Forensic Architecture y los artistas Naeem Mohaiemen, Charlotte Prodger y Luke Willis Thompson.

Alex Farquharson, director de Tate Britain, dijo que los artistas seleccionados en esta edición "abordan algunos de los temas más importantes del momento, desde la identidad gay, los abusos de los derechos humanos y la brutalidad policial hasta la migración poscolonial y el legado de los movimientos de liberación".

Farquharson destacó que, por primera vez, todos los preseleccionados "trabajan con la imagen en movimiento", lo que, según señaló, resulta "emocionante debido a la amplia gama de técnicas y estilos que utilizan".

La obra de Forensic Architecture, una agencia de investigación internacional que documenta en vídeo y fotografía denuncias de violencia estatal y corporativa, muestra los resultados de su indagación sobre los hechos ocurridos el 18 de enero de 2017 en las comunidades beduinas de la región de Negev, en el sur de Israel.

Aquella jornada se produjeron una serie de altercados con la Policía en que murieron dos personas y que el grupo investigó junto al colectivo fotográfico Activestills.

La instalación de Naeem Mohaiemen mezcla archivos, fotografías y entrevistas en que el artista explora las ideas de esperanza y soledad, centrándose en países liberados del dominio colonial.

En tres producciones, Mohaiemen narra la lucha por el poder entre el Movimiento de Países No Alineados y la Organización de Cooperación Islámica en los setenta ("Two Meetings and a Funeral"), la vida de su tío abuelo ("Volume Eleven") y la de un hombre que pasó una década en un aeropuerto abandonado ("Tripoli Cancelled").

Por su parte, Charlotte Prodger presenta "Bridgit", su trabajo más autobiográfico hasta la fecha que, a través de las grabaciones hechas con un iPhone en el transcurso de un año, recoge imágenes de la campiña escocesa, así como del interior de su casa.

A los sonidos de fondo se superpone una narración leída por la artista y sus amigos, incluidos extractos de sus diarios y libros escritos por figuras líderes en la consecución de derechos de la comunidad homosexual.

El trabajo de Luke Willis Thompson consiste en una trilogía de obras en película de 35 milímetros que trata sobre la relación entre una persona y su representación.

A través de las secuencias de "Cemetery of Uniforms and Liveries", "autoportrait" y "_Human", Thompson evoca las historias de violencia ejercidas contra ciertos cuerpos.

Reconocido a nivel mundial como uno de los galardones con más prestigio en el campo de las artes visuales, el Turner se estableció originalmente con el objetivo de promover el debate público sobre nuevos desarrollos en el arte contemporáneo británico.

Fundado en 1984, este premio que recibió el nombre del pintor inglés J.M.W. Turner (1775-1851), se concede a un artista de menos de 50 años por una obra o conjunto de obras realizadas en los doce meses precedentes al pasado abril y reparte un total de 40.000 libras (unos 45.000 euros), 25.000 (28.000) para el galardonado y 5.000 (5.600) para cada uno de los otros tres finalistas.

El ganador, elegido por un jurado presidido por el responsable de Tate Britain, Alex Farquharson, será anunciado el 4 de diciembre en una ceremonia que será televisada por la cadena BBC.