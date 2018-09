Los raperos de La Insurgencia prometen batallar contra las leyes represivas

Madrid, 24 sep (EFE).- Con una condena rebajada al mínimo legal de seis meses y un día por sus letras enalteciendo a los Grapo, los raperos de La Insurgencia presentarán un recurso al Tribunal Supremo para obtener la absolución y, aunque lo consigan, van a "seguir dando la batalla" para "derogar" la legislación "represiva".

Así lo ha explicado a Efe Iván Leszno, uno de los doce integrantes de La Insurgencia, un colectivo de raperos a los que la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional condenó en 2017 a dos años y un día de cárcel por ensalzar de forma "sistemática" en sus letras al grupo terrorista Grapo y a 21 de sus miembros y del PCE (r).

Sin embargo, la pasada semana la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional rebajaba la condena al mínimo legal de seis meses y un día -lo que hace posible que eviten el ingreso en prisión-, ya que la organización a la que ensalzaban ya está inactiva.

En la sentencia, la Sala pone de manifiesto la gravedad de las expresiones contenidas en las canciones analizadas, que encajan en un discurso del odio que va más allá del derecho a la libertad de expresión y de la creación artística.

Pero aplica el principio de proporcionalidad para reducir la condena dos grados por enaltecer a bandas que han sido "prácticamente desmanteladas", y cuya "capacidad de actuación es mínima".

"Sobre la resolución opinamos que nos ha supuesto una pequeña victoria por parte del trabajo que hemos ido desarrollando de denuncia de nuestro caso y de reivindicación de la falta de derechos y libertades políticas, que está más que comprobado que no tenemos", ha explicado Leszno.

Luchar por la "libertad de expresión" pasa por batallar por el resto de libertades políticas, ha añadido el cantante que, en la letra de "Impuesto revolucionario", canta: "Todos los ojos sobre Andalucía, ponerme las manos encima y un comando acabará con vuestras vidas".

"Estoy demasiado ocupado en la lucha de clases. No juegues con un jugador si no quieres perder la partida, no culpes al cuchillo si no quieres perder la vida", añade el "insurgente" en "Impuesto revolucionario".

El rapero, de 26 años y residente en Málaga, asegura que el colectivo está tramitando "todo lo necesario" para presentar un recurso al Tribunal Supremo y "no van a parar" en caso de que consigan esa absolución.

"Seguimos denunciando y reivindicando. No vamos a parar, no solo hasta conseguir la absolución", sentencia Leszno, consciente no obstante de que la Fiscalía "también recurrirá" la decisión de la Sala de Apelación, por lo que "cabe la posibilidad" de que el Supremo vuelva a imponerles la condena inicial de dos años y un día de prisión.

El miembro de La Insurgencia recuerda que a pesar de la resolución de la Sala de Apelación siguen "condenados y sin ser libres", y asegura que seguirán luchando para "derogar la legislación represiva y por la absolución del resto de los encausados por causas políticas"

"Seguimos organizándonos con el resto de casos de represión como el nuestro para continuar luchando, no por reformar el Código Penal ni echar abajo alguna que otra ley, sino porque se deroguen todas las leyes represivas. Ese es el objetivo", añade Leszno.

La libertad de reunión, asociación y manifestación seguirán siendo los objetivos de La Insurgencia, porque "también han comprobado en primera persona" la falta de esas libertades.

"A principios de este año nos negaron la libertad de reunirnos cuando nos prohibieron un acto en el que exponíamos nuestro caso junto a compañeros expresos políticos. Tampoco tenemos libertad de asociación cuando uno de los primeros cargos que nos imputaron al principio de nuestro caso fue el de asociación ilícita", ha relatado el rapero.

"Vamos a continuar -ha concluido Leszno-, y aunque resultásemos absueltos vamos a seguir dando batalla y vamos a seguir luchando por conquistar esos derechos y esas libertades que, vuelvo a insistir, en la práctica nos vienen demostrando que no tenemos".