Nominado al Supremo EEUU dice que no retirará candidatura pese intimidaciones

Washington, 24 sep (EFE).- El nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ser juez del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, aseguró hoy que no se dejará "intimidar" por las acusaciones de abusos sexuales que se le han imputado y no retirará su candidatura.

"No me dejaré intimidar para que me retire de este proceso", aseguró el magistrado en un escrito enviado al Comité Judicial del Senado, el órgano que debe decidir si recomendar o no al candidato para el alto tribunal al resto de la cámara.

Kavanaugh se refirió a las acusaciones de abuso vertidas contra él como "un esfuerzo coordinado para destruir" su "buen nombre" y enfatizó que no acabarán con él.

"Las viles amenazas de violencia contra mi familia no terminarán conmigo. Este asesinato de mi figura en el último minuto no triunfará", aseveró el juez, quien afronta este jueves una audiencia exclusiva sobre unos supuestos abusos que tuvieron lugar hace 36 años.

En este sentido, el magistrado incidió en que este tipo de acciones pueden acabar con gente que quiere ofrecer un servicio público.

"De ser permitidos, estos grotescos y obvios asesinatos del personaje disuadirán a gente buena y competente de que sirvan (a la sociedad)", comentó Kavanaugh.

Hoy mismo, Trump volvió a respaldarle en público.

"Es absolutamente político. Estoy con él hasta el final", señaló Trump a su llegada a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, al comentar las acusaciones.

El juez, que fue nominado el pasado 9 de julio, ha sido acusado por dos mujeres de haber cometido abusos sexuales en la década de los 80, unas alegaciones que llegaron en pleno proceso de confirmación en el Senado para obtener el puesto vitalicio en el Supremo.

Christine Blasey Ford, la primera mujer en acusar a Kavanaugh, acudirá este jueves a expresar su versión de los hechos, que supuestamente tuvieron lugar hace 36 años en una fiesta, donde el ahora juez trató de propasarse con ella.

La segunda denunciante es Debora Ramírez, de 53 años, quien recuerda que Kavanaugh, borracho, se quitó la ropa durante una fiesta en una residencia de estudiantes, le plantó el pene frente a la cara y se vio obligada a tocárselo cuando trataba de quitárselo de encima.