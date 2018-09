Ndour: "Una medalla es una medalla, pero no renunciamos a nada"

La Laguna, 24 sep (EFE).- Astou Ndour, pívot de la selección española de baloncesto, se mostró optimista respecto al papel del equipo en el Mundial de Tenerife y afirmó que "una medalla es una medalla, pero no renunciamos a nada".

"Hemos empezado bien el campeonato, tenemos dos victorias pero todavía no hemos conseguido nada y ahora hay que cerrar la primera fase contra Bélgica. Tenemos que hacer todo lo que diga el jefe, Lucas (Mondelo, el seleccionador nacional)", dijo a Efe Ndour.

En el camino teórico de España aparece Estados Unidos en semifinales.

"Eso es algo que dejamos a Lucas y al cuerpo técnico, nosotras salimos a ganar cada partido y a intentar quedar primeras", indicó.

La pívot nacionalizada española no quiso renunciar a nada de antemano en el Mundial.

"Una medalla es una medalla y estar en el podio es importantísimo y nuestro objetivo. Bronce, plata u oro, pero si es oro, mejor, no renunciamos a nada" subrayó a Efe la jugadora nacida en Senegal.

El equipo español ha demostrado en numerosas ocasiones que no sabe jugar a medio gas, que necesita hacerlo a tope para alcanzar su mejor rendimiento.

"Después de jugar un partido durísimo contra Japón, nos costó entrar en el partido contra Puerto Rico pero lo importante era ganar y lo conseguimos", afirmó.

Caso de ganar o de perder por menos de 7 puntos ante Bélgica, España sería primera de grupo y pasaría directamente a cuartos de final.

"Es bueno quitarse un partido y llegar a cuartos directamente", indicó "pero primero hay que ganar a Bélgica, no podemos pensar en otro partido que no sea el próximo. Nosotras no pensamos en esas cosas durante el partido y si podemos ganar de treinta puntos pues mejor".

En el plano individual, Asgou Ndour es una pieza clave habida cuenta la falta de altura del equipo español.

"Estoy aquí para dar el máximo y siempre estoy dispuesta cuando me llaman. Estoy satisfecha con muy trabajo pero me gustaría poder aportar más. Intento aportar en ataque y en defensa, dependiendo del rival y del partido, pero a lo mejor contra Bélgica tengo que centrarme más en defensa y en coger rebotes", comentó a Efe.

Contra Bélgica va a ser un partido 'familiar' ya que el entrenador Philip Mestdagh tiene a dos hijas Kim y Hanne en la selección.

Si, pero nuestra familia es mejor, creo que somos bastante potentes. Somos todas como hermanas por la química que hay dentro y fuera de la cancha entre nosotras", aseguró Ndour.

Emma Meesseman es el principal escollo de Bélgica.

"Nos conocemos perfectamente, pero Bélgica no es solo ella, no nos podemos centrar solo en ella, hay más jugadoras", finalizó Astou Ndour.