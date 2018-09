Muguruza, "contenta" tras derrotar a la tenista que la eliminó en Wimbledon

Wuhan , 24 sep .- La española Garbiñe Muguruza se mostró "contenta" hoy con su primer partido en el torneo de Wuhan en el que ha vencido por 6-4 y 6-0 a la belga Alison van Uytvanck, la misma jugadora que la eliminó este año en segunda ronda de Wimbledon.

"Ella es una jugadora con mucho talento. Estoy contenta de que la he ganado esta vez, recuerdo el partido de Wimbledon como un encuentro muy duro para mí", explicó en rueda de prensa, al tiempo que precisó que allí las circunstancias y la superficie (hierba, frente a la pista dura de aquí) eran diferentes.

Van Uytvanck fue la que frustró la ilusión de la española, que defendía el título en Londres, al eliminarla en segunda ronda del torneo por 5-7, 6-2 y 6-1.

"Siempre es bueno jugar contra la misma persona que te ganó, sentir que has hecho algo mucho mejor que en el partido anterior", agregó.

La española se mostró contenta por jugar en Wuhan. "Es un torneo al que he venido cada año, del que tengo muy buen recuerdo porque hace dos años llegué a la final (...) Estoy contenta. Creo que he jugado un buen partido en general. Creo que mi intensidad y mi concentración en cada punto han estado ahí", dijo.

Muguruza reconoció ante los medios que este no está siendo "el mejor año" de su carrera, sobre todo en comparación con años anteriores, pero que aun así no está siendo malo. "Es sólo un proceso, seguiré jugando y ya está", explicó.

"El problema es que todo se compara con lo anterior. Habiendo tenido un año tan bueno el año pasado, todo este año parece que no es tan bueno. El año pasado fue el mejor de mi carrera. Este año es diferente, no he tenido los mejores resultados (...) pero creo que todavía me quedan torneos por jugar", apuntó.

La española (de 24 años) afirmó que ha cambiado un poco su manera de enfrentarse a las derrotas en los torneos y que ahora no se pone expectativas tan altas.

"Antes me disgustaba más, o no es que me disgustara, pero era un poco más dramática con la situación si perdía. Pero este año yo sé que puede pasar, estoy tomando un poco más de distancia, sin preocuparme, sé que tengo el talento y sé que juego bien. Sé que pasará otra vez si trabajo duro", confió.

En la próxima ronda, Muguruza se enfrentará a la suiza Viktorija Golubic (número 103 de la clasificación del torneo y que garantizó su participación en la fase previa).

Esta tenista de 25 años venció hoy a la española Sara Sorribes (en el puesto 87 y quien también se clasificó en la ronda del viernes y sábado) en un reñido partido de más de tres horas en el que se impuso por 6-3, 5-7 y 6-4.

"Sé que puedo jugar contra una española o no, forma parte de los torneos y no le doy más importancia", comentaba Muguruza antes de conocer el resultado final del partido que estaba teniendo lugar en la pista 2.

La española, decimocuarta cabeza de serie y en ese mismo puesto en el ránking mundial WTA, competirá también la semana que viene en el Abierto de Pekín.

"Pekín es uno de los torneos más importantes, quiero estar preparada. Es difícil pensar ya en Pekín cuando estoy en otro torneo, pero siempre voy allí, me encanta, tengo muchos fans y me animan mucho", comentó.