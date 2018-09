Mondelo: "Queremos ganar a Bélgica y estamos obligados a ganar"

La Laguna, 24 sep (EFE).- Lucas Mondelo, entrenador de la selección española, recalcó ante el partido contra Bélgica que cierra la primera fase del Mundial, en Tenerife, que quieren "ganar" y que están "obligados a ganar".

"Es nuestra segunda final tras la de Japón, porque ir a cuartos directos significa estar entre los ocho mejores del mundo y tener dos días para recuperar jugadoras y preparar el partido de cuartos. No pensamos mas allá porque perder significa jugar octavos, con la carga física y emocional que tiene porque si pierdes te vas fuera. El equipo es así y es cómo nos ha ido bien siempre", dijo Mondelo.

El objetivo del equipo es intentar ganar una medalla.

"Lo complicado no es ganar una medalla una vez porque se puede formar la tormenta perfecta y ganarla, lo complicado es hacerlo con la regularidad que lo hemos hecho, cosa que grandes potencias no han conseguido. Nuestra segunda presión es la de jugar en casa, cosa que no hemos hecho nunca y que el equipo está transformando en ilusión", apuntó.

Ante Puerto Rico el equipo, quizá por relajación, comenzó mal.

"No me preocupé por el resultado, sino porque teníamos que trabajar aspectos tácticos y dar minutos a jugadoras que se están recuperando. Me preocupaba que el pabellón estaba lleno y teníamos que dar una buena imagen, teníamos que ganar e intentar enganchar al público porque nos tiene que ayudar a ganar partidos", observó.

Bélgica no es solo Emma Meesseman.

"Meesseman es la jugadora más valiosa de la Final a Cuatro de la Euroliga, pero Bélgica también tiene a Ann Wauters, que aunque ya va justita (37 años) el rato que está en pista le da un toque de calidad brutal, y luego por fuera tienen a Julie Vanloo, Kim Mestdagh, que metió 7 triples a las japonesas, tienen a Delaere, Julie Allemand que es una base capaz de entrar y tirar con lo que te complica el bloqueo y continuación", observó Mondelo.

"Bélgica es bronce de Europa y este lunes no es que lo hiciera mal es que Japón es potente, de ahí mi preocupación con las niponas durante todo el verano", añadió.

Los 7 puntos de colchón ante Bélgica no cuentan para el seleccionador, al menos de momento.

"Queremos ganar y estamos obligados porque estamos en casa, después podemos ganar o perder porque esto es deporte, pero queremos ganar. Clasificarnos para cuartos de final con tres victorias es prestigio, mantenemos nuestra historia ya entre los ocho primeros del Mundial. Que luego quedan dos minutos y vamos tres abajo, pues entonces pensaremos en los siete puntos, pero ahora solo existe la victoria, estas chicas son así", finalizó Lucas Mondelo.