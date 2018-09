Las "guerreras" se ponen a prueba con tres amistosos en una semana

Alcalá de Henares , 24 sep .- Con la mente ya puesta en el próximo Europeo de Francia, la selección española femenina de balonmano arrancó este lunes en Alcalá de Henares (Madrid) una intensa semana de trabajo, en la que las "guerreras" disputarán tres encuentros -uno con Argentina y dos con Austria- amistosos.

"Tener la posibilidad de competir en partidos que no son oficiales te permite, sobre todo, poder analizarte a ti mismo y, en ese sentido, creo que vamos a tener una muy buena semana de trabajo con tres partidos ante rivales muy competitivos", señaló el seleccionador español Carlos Viver.

Pruebas que servirán al preparador español para acabar de perfilar el equipo que disputará el Campeonato de Europa que arrancará el próximo mes de noviembre en Francia

"Durante el verano hemos podido trabajar con algunas jugadoras en los Juegos Mediterráneos, pero no con el bloque, digamos, de jugadoras más expertas, que no acudió a Tarragona y que ahora sí está aquí y eso nos permite contar ahora con un grupo más amplio del que elegir. Pero, no, la lista todavía no está cerrada", indicó Viver en declaraciones a la Agencia EFE.

Un plantel del que el seleccionador español ha tenido que prescindir a última hora por lesión de la central Silvia Arderius y de la extremo Amaia González de Garibay, que no sólo se perderá esta concentración, sino también el próximo Europeo, tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

"Cambiar a una jugadora siempre trastoca algo los planes. Es una lástima no poder contar con una jugadora por una lesión, sobre todo, si es como en el caso de Amaia -González de Garibay- por una lesión grave", explicó el preparador español.

Baja que permitirá debutar con la camiseta de la selección nacional a la jugadora del Rincón Fertilidad Málaga Sole Díaz, elegida el pasado curso mejor extremo izquierdo de la Liga Guerreras Iberdrola.

Una muestra más de la continua renovación que vive la selección española desde la llegada al banquillo de Carlos Viver en febrero de 2017.

"La gente joven que ha ido llegando a la selección ha mostrado una gran madurez y tenemos que ser valientes en el sentido de que si esta gente viene y funciona, hay que seguir trabajado con ella", afirmó el seleccionador español.

De hecho, en la convocatoria del conjunto español repiten hasta un total de diez jugadoras con relación al novedoso y jovencísimo equipo que se colgó la medalla de oro en los pasados Juegos Mediterráneos de Tarragona.

Un excelente papel que las Alicia Fernández, Paula Valdivia o Emma Boada tendrán la posibilidad de refrendar en los tres encuentros amistoso que España disputará en los próximos días, el primero el próximo miércoles (18:30) ante Argentina en la localidad madrileña de Leganés.

"Argentina viene con todas la jugadoras que están jugando en España. Jugadoras que están mejorando mucho y que tiene un papel muy importante en sus equipos en la Liga, por lo que no será un partido nada fácil y tendremos que estar muy atentas", advirtió el seleccionador español.

Dificultades que no serán menores en los dos encuentros consecutivos que las "guerreras" disputaran ante Austria, el próximo viernes (16:45) en Guadalajara y el sábado (17:00) en Alcalá de Henares.

"Si tomamos como referencia la fase de clasificación para el Europeo de Francia, la selección austríaca planteó muchos problemas a una selección de la talla de Rumanía e, incluso, llegó a ganar un partido a Rusia, por lo que nos vamos a encontrar a un equipo muy competitivo", concluyó Viver.