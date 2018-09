El convenio colectivo del fútbol femenino, un objetivo común

Madrid, 24 sep (EFE).- El fútbol femenino español se encuentra en la búsqueda de un convenio colectivo que todos los actores consideran necesario y cuya idoneidad centró una de las ponencias del World Football Summit que se celebra en Madrid.

En la misma participaron Mery Ruiz (delegada de fútbol femenino de la AFE), María José López (experta en derecho del deporte), Pedro Malabia (director de fútbol femenino de LaLiga), Aintzane Encinas (ex jugadora de la Real Sociedad), Ainhoa Tirapu (jugadora del Athletic) y Moya Dodd (miembro de la FIFA).

"Es de vital importancia que tengamos un marco que nos proteja. En mi club no me puedo quejar pero no todo el mundo tiene la misma situación. Lo ideal es conseguir un marco que nos abarque a todas. Quizás el salario mínimo no sea lo más importante. Pero que exista un marco sí lo es. Tenemos que trabajar todos en la misma dirección y creo que se va a conseguir", explicó Ainhoa Tirapu.

"Estamos en una época en la que los que estamos trabajando en esto vamos a hacer historia. Y de eso se aprovecharán las que vengan luego. Se están haciendo las cosas bien, estamos apretando todos. Vamos a vivir un momento histórico en un periodo breve de tiempo. Estoy deseando que llegue", comentó también.

Optimista se mostró del mismo modo Pedro Malabia: "El convenio colectivo es darle seguridad jurídica a algo que clubes y jugadoras venían realizando. Luchamos todos por lo mismo y nos espera un futuro esperanzador. El fútbol femenino en España se va a convertir en un absoluto hito. España tiene todos los condicionantes para ser una potencia en fútbol femenino".

Asimismo destacó como uno de los grandes valores del fútbol femenino la unidad de acción de todos los implicados: "Hay una cosa que diferencia al fútbol femenino y es que encontramos una serie de actores que han remado en la misma dirección. El elemento diferenciador y que todos tenemos que cuidar, sin dejarnos guiar por las políticas del deporte masculino en general, es que todos vayamos de la mano".

Fundamental ve también la firma de ese convenio María José López: "No se trata de establecer elementos de confrontación con los clubes cuando hablamos de convenio colectivo o de derecho a la negociación colectiva pero sí es necesario ponernos ya a trabajar. El ámbito de la negociación colectiva es fundamental como elemento para igualar el mismo campo de actuación de trabajadoras y trabajadores".

En cuanto a Mary Ruiz, habló de aquello que preocupa a las futbolistas: "Desde AFE queremos que las jugadoras estén unidas, queremos trabajar por este convenio colectivo. Las jugadoras nos transmiten cuáles son sus preocupaciones, qué esperan. Queremos que se nos trate como a cualquier profesional".

La mesa redonda ahondó además en otros aspectos como las necesidades del fútbol femenino para seguir creciendo, y que según Moya Dodd pasan por elementos como la inversión y la actitud de la gobernanza.

"No tenemos los mismos recursos para mujeres y hombres y esto se remonta a muchos años atrás. Unos dicen que no pueden pagar tanto porque no tiene tantas ganancias. El de hombres tampoco las tenía y la gente tenía confianza para invertir en él. El momento de ahora necesita la misma voluntad", señaló.

"El noventa y cinco por ciento de su día la gobernanza se preocupa por el fútbol masculino y el femenino es marginal. Las intenciones no están centradas en mejorar el femenino y creo que el proceso ha sido más lento porque la toma de decisiones no ha estado focalizada en el fútbol femenino", consideró.

Por su parte Aintzane Encinas se refirió a los referentes y a la importancia de seguir su camino: "Las que trabajaron antes han hecho un camino muy bonito y estamos las demás para hacerlo mejor, para las que vienen y para las que están".