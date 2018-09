Casas: "Hay mucho nivel en el Mundial"

La Laguna, 24 sep (EFE).- Queralt Casas, alero de la selección española de baloncesto, que debuta en un Mundial, se mostró satisfecha "con sumar lo máximo posible" y no dudó al afirmar que en la competición hay "mucho nivel".

"Mi objetivo individual es dar el cien por cien en cada momento para sumar y conseguir la victoria. Ante Puerto Rico, quizá inconscientemente sabiendo el resultado que tuvo contra Bélgica, salimos un poco más relajadas que contra Japón, que sabíamos era el rival más fuerte del grupo, y nos costó", dijo Casas.

"Con Bélgica tenemos que ir a por todas y jugando como sabemos, desde el inicio", añadió la alero.

La jugadora comentó el gran nivel del Mundial por selecciones como Estados Unidos, Australia, Francia o Canadá.

"Estados Unidos es aparte, no diré que es imposible ganarlas, pero tienen un banquillo y una rotación increíbles, de mucho nivel. Australia también, con Liz Cambage. Nosotras al final lo que tenemos que hacer es ganar todos los partidos y darlo todo", observó.

"Vemos algunos partidos del Mundial, los que podemos, ya que además de ser el Campeonato del Mundo en el que estamos participando, es baloncesto y lo disfrutamos. No me ha sorprendido ningún equipo, pero me gustan muchos. Francia y Canadá tienen mucho talento y físico, hay mucho nivel", subrayó.

Queralt Casas es una de las novedades del equipo esspañol y parece estar teniendo un mayor protagonismo del previsto.

"En la preparación no sé si tenía más confianza o estaba más tranquila, porque al final es mi primer Mundial y hay algo de nervios. Aquí puede que tenga un rol más defensivo, me encanta más defender, y que en mi equipo tengo un rol más anotador. Pero hago lo que sea, aunque no juegue estoy encantada de estar aquí", finalizó Queralt Casas.