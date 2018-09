Rubén Uría: Hemos estado bien ante las adversidades, creo que merecimos ganar

Vila-real , 23 sep .- El segundo entrenador del Valencia, Rubén Uría, dijo este domingo, tras el empate sin goles de su equipo ante el Villarreal, que el conjunto valencianista mereció mejor resultado en La Cerámica y que sus jugadores estuvieron "muy bien" antes las adversidades que se encontraron en el partido.

"No sé si es un refuerzo, pero es verdad que ante las adversidades hemos estado bien. Creo que hemos merecido ganar, la hemos buscado y hemos tenido ocasiones. No hemos ganado en Liga, pero el grupo está fuerte y está anímicamente bien", dijo Uría, que compareció ante los medios tras la expulsión de Marcelino García.

Precisamente de la expulsión del entrenador, Uría dijo que preguntó al juez de línea y no le quiso decir el motivo. "Marcelino ha tenido expulsiones pero nunca ha insultado a nadie. Supongo que habrá sido por protestar", indicó al respecto.

Además, sobre la otra expulsión del su equipo, la de Dani Parejo, comentó que desconoce si se recurrirá pero agregó que tiene claro que entradas como las de Parejo "hay muchas pero como las de Mario Gaspar a Coquelin pocas".

Respecto a los problemas para generar fútbol, Uría dijo que hasta la expulsión de Parejo (minuto 60) el valencia tuvo el balón e intentaron generar juego ofensivo pero el Villarreal dispuso de un equipo físico y les taparon los canales de llegada a su área.

"Ellos han defendido bien, y nosotros vamos a seguir insistiendo en el trabajo de ataque. Los que nos seguís sabéis que trabajamos mucho las jugadas de ataque, y el equipo está fuerte y animado", añadió.

"Generamos poco, pero tenemos un rival enfrente. El equipo ha hecho ocasiones y llegadas, e incluso con uno menos. Una clave es no encajar y a partir de ahí los goles van a llegar. El año pasado pasó lo mismo", destacó.

También apuntó que hay jugadores a los que les falta rodaje. "Tenemos jugadores que están mejor y otros un poco menos, pero tenemos una buen plantilla, con buenos jugadores y hay una buena competencia", comentó Uría.

En opinión de Uría, la situación del Valencia, que aún no ha ganado en Liga tras cinco jornadas, "puede generar dudas, pero nosotros no las tenemos, aunque nuestra situación no es la que pensábamos", manifestó.

De la aportación de Francis Coquelin tras más de seis meses de baja, el técnico dijo que es "un gran jugador, tiene tablas juego y carácter". "Nos ha inyectado lo que necesitábamos en el momento de la expulsión", añadió.

Asimismo, habló del fuerte calor reinante hoy en el campo de La Cerámica. "Hacía mucho calor en el campo, como habéis visto todos, pero son los horarios de la Liga y de las televisiones y manda el señor Tebas", concluyó.