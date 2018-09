Roberto Martínez: "Courtois está en el mejor momento de su carrera"

Londres, 23 sep (EFE).- A Roberto Martínez le encanta hablar de fútbol. Lo demuestra atendiendo durante minutos y minutos a todo aquel que se le acerque a preguntarle.

El seleccionador de Bélgica es un viejo conocido de Inglaterra, donde ha pasado buena parte de su carrera entre Wigan Athletic, Swansea City y Everton. Por eso, los medios ingleses no dudan en acribillarle a preguntas sobre la actual situación de la Premier League y algunas de las estrellas que él entrena en Bélgica.

En la previa de los premios 'The Best' de la FIFA, el entrenador español atendió durante unos minutos a Efe, para repasar el estado de las estrellas belgas, la selección española y los favoritos al galardón 'The Best'.

Pregunta: ¿Cuál es su favorito para llevarse el 'The Best' a mejor jugador?

Respuesta: "Es difícil, porque los premios individuales son muy difíciles de valorar y hay un aspecto muy subjetivo que depende un poquito de la valoración del jurado. Yo veo a jugadores como Kevin de Bruyne y Eden Hazard, que trabajaron mucho durante el año, y se me hace difícil no verlos entre esos tres candidatos".

P: En el premio a mejor portero, ¿Qué fortaleza tiene a favor Thibaut Courtois respecto a Hugo Lloris?

R: "El fútbol es un deporte de equipo y los títulos son lo que cuenta. A nivel de mejor portero, Courtois, por su consistencia, y por su trabajo y no solo en lo que es un portero de cara a gol, por lo que aporta también en el inicio de la jugada, en entender el juego... Creo que fue claramente el mejor portero del Mundial. No creo que haya ninguna duda. Luego ya es considerar si estos premios tienen que ser directos para los campeones o para el jugador que tiene una incidencia más grande en todos los partidos que juega. Courtois jugó siete partidos con mucha incidencia en el juego ofensivo y defensivo".

P: ¿Cómo ha visto a Courtois en el Real Madrid?

R: "Está en un periodo de adaptación. Está en una situación que ya tuvo en el Chelsea en su primer año. Se dio una situación de tener que luchar con una gran leyenda del fútbol inglés como Petr Cech y ahora está llegando a un club como el Real Madrid, donde él está preparado para luchar por su posición y para poder estar listo para lo que se le necesite. Yo le he visto muy contento cuando estuvimos en los partidos de la selección. Está muy motivado, muy contento con el proyecto. Le vamos a ver crecer incluso con la intensidad que un club como el Madrid conlleva".

R: ¿Crecerá más que en el Chelsea?

R: "Piensa que cada jugador gana partidos y gana experiencia y está en un momento distinto de su carrera. Es un jugador que ha sido elegido el mejor portero del Mundial, es una figura histórica en el fútbol belga, ha ganado la liga con el Atlético de Madrid, ha ganado la Premier League con el Chelsea. Está en un momento en el que puede ofrecer muchísimo al Real Madrid y él puede desarrollarse aún más, porque la experiencia hace que esté en el mejor momento de su carrera".

P: ¿Ha mejorado Eden Hazard este año bajo las órdenes de Maurizio Sarri?

R: "Yo creo que lo que está claro es que Hazard tuvo una gran temporada con Conte hace dos años, donde se gana la Premier. Ahora él ha seguido con su juego del Mundial. Sarri ha traído una gran energía y un cambio en el juego del Chelsea, lo que ha demostrado que Eden se puede adaptar a distintos estilos, pero yo creo que no ha habido cambios en el nivel que ha dado, porque, quieras o no, en los últimos tres años ha estado a un nivel muy consistente".

P: ¿Echa de menos Pep Guardiola a Kevin de Bruyne en este inicio de temporada?

R: "Creo que Kevin es un jugador que todo el mundo echaría de menos. La selección belga lo echará de menos y el Manchester City lo echará de menos, pero eso no quiere decir que vaya a afectar de una manera negativa. Creo que (De Bruyne) está en un proceso muy bueno de su recuperación, que va a volver antes de lo que se esperaba y su llegada puede ser un revulsivo tanto para su club como para su selección".

R: ¿Son De Bruyne y Hazard dos de los llamados a sustituir Cristiano Ronaldo y Messi en estos premios?

P: "Son jugadores que están en el mejor momento de sus carreras, que llevan un peso muy fuerte en clubes muy importantes de la Premier League y eso les está preparando de una forma fantástica. Ahora lo importante es que puedan seguir libres de lesiones, porque eso es lo que te rompe el nivel".

R: ¿Cómo ha visto a la selección española de Luis Enrique?

P: "Ha sido difícil verlos porque sus partidos fueron cuando estábamos involucrados nosotros en nuestros encuentros, pero es bonito ver a la selección española cosechando victorias de la manera que lo hizo. La entrada de Luis Enrique ha sido muy positiva y es muy bonito ver a la selección española volver a los resultados que todos estábamos acostumbrados".