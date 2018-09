Puig cree que el próximo partido en Wuhan será duro pero confía en su tenis

Wuhan , 23 sep .- La tenista puertorriqueña Mónica Puig, que pasó este domingo a segunda ronda del torneo de Wuhan, es consciente de que su siguiente partido contra la ganadora del encuentro entre la belga Elise Mertens y la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich será "duro" pero espera "hacer un buen trabajo y seguir avanzando".

"La meta número uno es ganar (el torneo) pero voy partido a partido y mi idea es hacer el máximo esfuerzo en cada momento y en cada partido que juegue. Ojalá pueda seguir yendo hacia delante", afirmó en una entrevista con Efe al término de su partido contra la belga Kirsten Flipkens.

Puig, de 24 años, explicó que conoce a ambas rivales: a Mertens (decimoquinta cabeza de serie) se enfrentó dos veces el año pasado -una ganó y la otra perdió- y con Sasnovich (puesto 31 en el ránking del torneo) no se mide desde que ambas competían en juveniles.

"Será un partido otra vez muy difícil, va a ser un partido duro sea quien sea, pero confío en mí y en mi tenis y espero hacer un buen trabajo", destacó.

La medallista olímpica consiguió batir hoy a Flipkens (de 32 años) por 7-5, 5-7 y 6-3 en un disputado partido que duró más de tres horas.

"Es la primera vez en cuatro ocasiones que la gano. Siempre es bueno ganar un partido tan apretado, fue muy fuerte, el nivel bastante alto y estoy muy contenta de poder haber ganado", valoró.

Puig estuvo muy cerca de terminar el partido en dos sets, pero reconoció que se le fue un poco la concentración debido a las discrepancias con los árbitros.

"Uno trata de dejarlo atrás, en el momento te calienta y en realidad no puedes hacer nada, uno trata de ponerlo en el pasado y seguir adelante, pero en un partido cuando es tan disputado quema un poco el cerebro", explica.

La diestra tiene como objetivo seguir avanzando en Wuhan y conseguir llegar lo suficientemente lejos como para garantizar su participación en el Abierto de Pekín -que se celebra la primera semana de octubre- sin necesidad de jugar las rondas clasificatorias.

"Depende de cómo me vaya aquí. Si llego muy lejos no tendré que pasar por las rondas clasificatorias, veremos a ver porque no sería un mal problema. Obviamente trataré de hacerlo mejor en los últimos torneos que haré en la temporada", recalcó.