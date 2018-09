Martín: "Sabía que tenía que jugar mis cartas y apretar desde el principio"

Alcañiz , 23 sep .- El español Jorge Martín (Honda), vencedor del Gran Premio de Aragón de Moto3 reconoció tras la carrera que sabía que tenía que jugar sus cartas, "sobre todo porque tanto Marco (Bezzecchi) como Enea (Bastianini) salían muy atrás y tenía que apretar desde el principio".

"El plan hubiese sido el mismo si hubiesen salido conmigo, porque lo importante es que el grupo fuese pequeño, necesitaba distancia, y en las primeras vueltas he conseguido hacer un gran hueco, cuando ellos han llegado a las posiciones de delante creo que tenía como cuatro segundos, y ya ha sido gestionar la ventaja", explicó el líder del mundial de Moto3.

"En las últimas vueltas ha sido complicado, porque iba sin neumáticos, pero como ya tenía siete segundos simplemente he tenido que hacer las cosas con calma para acabar la carrera", dijo Martín.

"Cuando hemos llegado a cuatro segundos he visto que me han recuperado un poco y ahí me he asustado, porque se parecía un poco a Barcelona, que después me caí, pero he vuelto a apretar y he visto que la ventaja ha vuelto a subir dos décimas y seguía subiendo, así que me he tranquilizado", recordó Martín sobre el momento en que su rival Marco Bezzecchi le recuperó algo de terreno.

Martín afirmó que la victoria no le da motivación, sino que le demuestra que son "muy fuertes", a pesar de que este fin de semana perdían "seis o siete décimas en el cuarto sector".

"En la zona de curvas soy de los más competitivos, pero hay que ver cómo gestionar esta situación porque si hubiese sido una carrera de grupo me habría pasado como a Enea, porque al final no puedes casi ni adelantar. A ver si en Buriram, donde hay mucha recta, también hay una zona de curvas y podemos marcar la diferencia", afirmó el piloto madrileño.

Y, ahora, toca el nuevo circuito de Buriram, del que dijo: "No lo conocemos ninguno, pero al final lo aprendemos rápido, estamos acostumbrados a rodar en diferentes pistas y en la segunda tanda ya haremos tiempos buenos".

Al referirse a su rival directo por el título, el italiano Marco Bezzecchi, señaló: "Siempre que gano acaba segundo, aumento poco a poco la distancia, pero es importante hacerlo, y voy más líder; son muy pocos puntos para lo que queda, así que habrá que seguir pensando en ganar".