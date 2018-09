Márquez: "Las matemáticas y Marc Márquez no son nada amigos"

Alcañiz , 23 sep .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vencedor del Gran Premio de Aragón, aseguró sobre sus posibilidades de ser campeón del mundo que "las matemáticas" y él "no son nada amigos".

"Mi objetivo es salir el fin de semana a ganar y luego, el domingo, veo si puedo o no puedo. Hoy he visto que con el neumático blando podía y lo he montado; en Misano no pude y me quedé más o menos ahí, en Austria arriesgué, en Brno no arriesgué, más o menos lo vas viendo, pero es importante terminar carreras", explicó Márquez.

"Tras la caída en los últimos libres me tocaba dar el discurso de 'precaución', porque también lo sentía así honestamente, pero hoy me he levantado con energía, me he levantado bien, me sentía cómodo", afirmó Márquez.

"Con Santi -su jefe de mecánico- lo habíamos medio hablado, pero cuando he parado lo he dicho abiertamente, 'quiero el neumático blando' para la carrera, aunque no lo habíamos probado con altas temperaturas, sólo para la calificación, y es ahí cuando con algunos técnicos de HRC hemos tenido una reunión de casi una hora, pero al final los hemos convencido y ese ha sido el primer riesgo que he cogido hoy, pero no era riesgo, es que era lo que sentía", dijo.

Márquez, al referirse a la elección de los neumáticos, reconoció: "Con las mismas armas no podía; con el neumático duro trasero desde el principio sufría, sobre todo en la entrada de curvas; las dos veces que me he caído sí que era de delante pero siempre con el trasero duro"

"Esa es la razón por la que he elegido el neumático blando y es cómo he gestionado la carrera de la mejor manera, iba rápido y cómodo detrás de Dovizioso y cuando ha tirado es cuando hemos cogido más riesgos tanto él como yo, pero he sabido reaccionar bien y ya en las últimas vueltas me notaba cómodo, tenía un pelín más", aseguró el líder del Mundial.

"Sé que si tengo las armas y me encuentro cómodo, cuerpo a cuerpo siempre he ido muy bien, y siempre me he sentido cómodo, lo que pasa es que cuando hay un cuerpo a cuerpo y en la recta no te puedes defender, por muy tarde que frenes no puedes, pero aquí he visto que antes de la recta tenía un parcial muy bueno, que podía abrir y entonces no me pasaba y es donde he utilizado mis cartas pero no siempre puedo", continuó Marc Márquez.

"Tenemos que seguir mejorando porque la Ducati, que normalmente en este circuito sufría, este año no lo ha hecho", recalcó Márquez.

Al referirse nuevamente a sus opciones en el Mundial, señaló: "Hasta que la bandera de cuadros o los puntos matemáticamente no lo digan; no podemos olvidar que éste es un deporte en el que influyen muchas cosas, mecánica, factores humanos, lesiones, meteorología...".

"Está claro que es mucho mejor tener 72 puntos (de ventaja) que no, como el año pasado, y mucho mejor estar delante que por detrás, pero tenemos que seguir con la misma mentalidad y no caer en ningún error porque hay ganas y el hambre de victoria sigue siendo el mismo", remarcó el piloto de Repsol Honda.