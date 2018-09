Lunes, 24 de septiembre de 2018

Washington (EFE).- Los demócratas del Senado de EE.UU. están investigando la acusación de una segunda mujer, identificada como Debora Ramírez, quien asegura que también sufrió acoso sexual por parte del candidato al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, cuando este cursaba su primer año de carrera en la Universidad de Yale. Según publicó este domingo la revista The New Yorker en su página web, la acusación data del año académico 1983-84, y Ramírez accedió a narrar su historia a la publicación después de que esta le contactara. Ramírez, de 53 años, recuerda que Kavanaugh se quitó la ropa, borracho, durante una fiesta en una residencia de estudiantes, le clavó el pene en la cara y le hizo tocarlo sin su consentimiento mientras ella trataba de quitárselo de encima.

Entra en vigor una nueva tanda de aranceles de EE.UU. a China

Washington (EFE).- Una nueva tanda de aranceles por valor de 200.000 millones de dólares impuestos por EE.UU. a China entró en vigor hoy y amenaza con aumentar aún más la guerra comercial entre ambas potencias. Hace una semana, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó la imposición de estos aranceles, del 10 % por valor de 200.000 millones de dólares a productos chinos.

El papa recuerda en Letonia necesidad de integrar e importancia de natalidad

Riga (EFE).- El papa Francisco recordó la necesidad de la integración, de la creación de trabajo y de la natalidad para el futuro de un país, y en especial de Letonia, en el discurso que pronunció hoy ante las autoridades letonas. En su primer acto en Letonia, adonde llegó hoy procedente de Lituania en su viaje por los países Bálticos, Francisco se reunió con el presidente, Raimonds Vejonis, y después dirigió un discurso a las autoridades en la sala de Ceremonias del palacio presidencial.

Sánchez no opina de indultos porque es una "hipótesis", pero apela a la "empatía"

Montreal (Canadá) (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este domingo opinar sobre la posibilidad de indultar a los dirigentes independentistas que están en prisión porque considera que es una mera "hipótesis", pero ha apelado a la "empatía" para restablecer la convivencia en Cataluña. "El Gobierno no se pronuncia sobre hipótesis; el Gobierno se pronuncia sobre realidades", ha recalcado en la conferencia de prensa que ha ofrecido junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en Montreal, y antes de resaltar que el carril de la Justicia tiene su recorrido, mientras que su responsabilidad es responder a esta crisis desde la política.

Sánchez y Trudeau sellan una alianza progresista frente a los retos globales

Montreal (Canadá) (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sellaron hoy en Montreal un alianza progresista para hacer frente a retos globales como el cambio climático y la igualdad de género. Sánchez y Trudeau se reunieron con motivo de la visita oficial realizada por el jefe del Gobierno a Canadá, la primera en quince de años de un presidente español.

Dos tercios de 224 víctimas mortales de naufragio de Tanzania eran mujeres

Dar es Salam (EFE).- Casi dos tercios de las 224 víctimas que murieron en el naufragio este pasado jueves de un ferri en la parte tanzana del lago Victoria eran mujeres o niñas, según los datos facilitados por el ministro de Transportes, Isaack Kamwele. El ministro tanzano explicó que de los fallecidos y rescatados hasta este domingo, 126 eran mujeres, 71 hombres, 17 niñas y 10 niños, según publicó anoche el diario The Citizen, y que este domingo apuntaba a que los fallecidos serían 225 citando a autoridades locales.

Navalni, detenido nada más recobrar la libertad tras 30 días de arresto

Moscú (EFE).- El líder opositor ruso Alexéi Navalni fue detenido hoy en Moscú nada más recobrar la libertad tras cumplir un pena de 30 días de arresto por organizar una protesta no autorizada, informó en Twitter Leonid Vólkov, uno de sus más próximos colaboradores. "A Alexéi Navalni lo detuvieron el salir del centro de reclusión", escribió Vólkov en la red social.

Ente electoral proclama al opositor Solíh como nuevo presidente de Maldivas

Male (EFE).- La Comisión Electoral de Maldivas proclamó hoy la victoria del opositor Ibrahim Mohamed Solih, por encima del actual mandatario, Abdula Yameen, como el nuevo presidente de Maldivas, tras dar a conocer los resultados preliminares de los comicios. Solih, del Partido Democrático Maldivo (PDM), obtuvo 134.616 votos, lo que representó su triunfo con el 58,3 % de los respaldos obtenidos en las urnas, según los datos provisionales de la Comisión Electoral maldiva, informó en Twitter el portavoz del ente electoral, Ahmed Akram.

Venezuela suma 28 detenidos por ataque a Maduro y pide explicación a 3 países

Caracas (EFE).- El Gobierno venezolano informó este domingo de que ya son 28 los detenidos por el fallido atentado que sufrió en agosto el presidente, Nicolás Maduro, y pidió explicaciones a Chile, México y Colombia, después de que un detenido por este hecho mencionara en un vídeo de "confesión" a las embajadas de estos países. En una rueda de prensa, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, comunicó las nuevas detenciones de tres personas, entre las que se encuentra Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, alias 'Morfeo', quien supuestamente se iba a encargar de "grabar en vídeo" el "asesinato del presidente".

Un muerto, 5 heridos y 10 detenidos en nueva jornada violenta en Nicaragua

Managua (EFE).- Al menos un muerto, cinco heridos y diez detenidos dejó este domingo una marcha contra el Gobierno y a favor de la liberación de los detenidos en protestas contra Daniel Ortega, que fue dispersada a balazos por simpatizantes sandinistas, según denunciaron los organizadores, y que se trató de un "fuego cruzado", según la Policía. La víctima fue identificada como Max Andrés Romero, de 16 años, quien, según la versión policial, falleció como consecuencia del "fuego cruzado que ellos mismos provocaron", en alusión a los que participaban en la marcha antigubernamental. El adolescente se suma a los cientos de muertos que han dejado las protestas contra el Gobierno de Ortega desde el pasado mes de abril.

AI urge a China a acabar con represión y "lavado de cerebro" a musulmanes

Pekín (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy muertes bajo custodia y torturas en los campos de reeducación en la región de Xinjiang, donde aseguró que cerca de un millón de musulmanes son sometidos a "lavados de cerebro" por el régimen comunista. El año pasado se intensificó la campaña gubernamental de vigilancia, adoctrinamiento político y asimilación cultural forzada contra los uigures de la región, los kazajos y otros grupos étnicos predominantemente musulmanes, según el último informe publicado por AI.

España presentará una protesta ante la OEA por las críticas de Almagro

Nueva York (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores español presentará una protesta vía diplomática ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por los "gravísimos insultos" de su secretario general, Luis Almagro, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En Nueva York, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, anunció esa protesta, al tiempo que precisó que "el expresidente Zapatero no representa al Gobierno español, no le hemos encargado ninguna negociación" en Venezuela y "su trabajo de mediación lo hace estrictamente a título personal y a su buena voluntad". Almagro dijo que Zapatero tiene un "problema muy grande de comprensión" en el caso venezolano y agregó: "Mi consejo es que no sea imbécil".