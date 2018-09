Fede Vidal: "España siempre tiene exigencia y siempre somos favoritos"

Ceuta, 23 sep (EFE).- El seleccionador nacional de fútbol sala, Fede Vidal, consideró este domingo que el combinado español siempre tiene "exigencia" después de haber sido dos veces campeón del mundo, lo que hace que siempre sean "favoritos".

En una rueda de prensa ofrecida en Ceuta, donde este lunes disputa su primer partido como seleccionador de la absoluta, un amistoso frente a Dinamarca, Fede Vidal comentó que no se marca ninguna meta ya que "es importante ir paso a paso", en relación a que el primer gran objetivo sea el Mundial de 2020.

"El primer paso es la clasificación para el Mundial (que aún no tiene sede fija), tendremos catorce partidos amistosos durante todo el próximo año para que los jugadores adquieran los conceptos y dar continuidad al bloque con el que se ha venido trabajando", relató.

Sobre el primer rival -Dinamarca-, reflexionó que es una selección "con un currículum inferior" pero que deben "tenerlos en cuenta porque hoy en día cualquier selección te exige muchísimo".

"Hace unas semanas nos enfrentamos a Finlandia y fueron partidos muy complicados ya que todas las selecciones están creciendo, de ahí que con Dinamarca será una buena piedra de toque y tendremos que estar al máximo de concentración", dijo.

Se refirió también a que cualquier jugador puede estar en la lista de España y dejó claro que "todos tienen opciones de llegar pero hay que trabajar mucho para ganarse un hueco en la selección".

En este sentido, sí destacó que las categorías inferiores de España "sirven para muchísimo porque es una buena forma de conocer a los jugadores y que sepan que tienen la posibilidad de estarí".

"He pasado una gran parte de mi carrera profesional junto a Venancio López -al que sustituye en el cargo- y he adquirido experiencia y he ido madurando en esa etapa de aprendizaje y ahora voy a aportar mucha ilusión, iniciativa y ganas de hacer las cosas bien", destacó.

Reconocido que es normal que se introduzcan algunos cambios "porque es un deporte joven que está evolucionando en el tema táctico".

El nuevo seleccionador nacional afirmó que está "encantado" de debutar en Ceuta "donde precisamente se cumplen cinco años de la última visita ya que siempre acogen al equipo con un cariño y una atención especial".

La ciudad autónoma volverá a acoger un doble enfrentamiento amistoso de la selección absoluta de fútbol sala, ya que con anterioridad jugó en septiembre de 2013 en dos encuentros preparatorios para el Campeonato de Europa de 2014.

En esta ocasión el rival será Dinamarca y el primer partido se jugará el lunes a las 21.00 horas y el segundo el martes a las 19.30 horas.