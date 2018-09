Egipto deniega el visado a una galardonada directora siria para un festival

El Cairo, 23 sep (EFE).- Las autoridades egipcias no han concedido el visado de entrada al país a la directora siria Soudade Kaadan para participar en un festival de cine en el que se proyecta su película "The Day I Lost My Shadow", premiada en Venecia.

Kaadan dijo hoy a Efe que la decisión de Egipto se debe a motivos "políticos", porque tampoco le han dado el visado a la productora Amira Kaadan ni a la actriz Sawsan Arsheed, que también tenían previsto acudir al festival de cine de El Gouna, que se celebra esta semana en la ciudad homónima, a orillas del mar Rojo.

"Puedo decir que es algo político. Somos sirias y ninguna de las tres conseguimos un visado. No sé si es una coincidencia o porque somos sirias", indicó la directora por teléfono.

Las tres solicitaron el documento de entrada a Egipto hace un mes en diferentes embajadas, en Londres, Beirut y París, pero "no ha habido respuesta" hasta el momento, señaló la directora, nacida en Francia.

Según Kaadan, el festival ha intentado "aparentemente" conseguir que les otorgasen el visado e incluso hasta un par de horas antes del estreno, que tuvo lugar anoche, todavía les decían que lo podían lograr.

Kaadan destacó que en los últimos meses tanto Canadá como Reino Unido le han dado el visado en su pasaporte sirio para acudir a los festivales a los que ha sido invitada, por lo que se mostró sorprendida de que Egipto no haya respondido todavía.

La oficina de prensa del Ministerio de Exteriores de Egipto declaró a Efe desconocer el caso.

La película, premiada como la mejor ópera prima en el Festival de cine en Venecia de este año, fue proyectada ayer por primera vez en el El Gouna Film Festival, cuya segunda edición comenzó el pasado jueves.

Antes de la proyección, la directora tunecina Kautar bin Hania habló en nombre de la cineasta siria y subrayó que su "ausencia es el discurso".

El pasado 19 de septiembre, el actor árabe-israelí de origen palestino Ali Suliman también denunció en su perfil en las redes sociales que las autoridades egipcias le habían denegado el visado de entrada al país, por lo que no podría participar como jurado en el festival.

"The Day I Lost My Shadow" traza la historia de cómo una madre siria, un año después del comienzo de la guerra civil en 2011, se las tiene que arreglar para aportar normalidad en un hogar rodeado del caos.