Calleja: "Nos ha faltado ser un poco más valientes"

Villarreal , 23 sep .- El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, afirmó que les había faltado ser "un poco más valientes" ante el Valencia, en un partido que consideró "igualado y con dos equipos muy serios".

En su análisis del encuentro, señaló que cuando el equipo se quedó en superioridad hicieron cambios para tener más profundidad y más llegada por fuera, pero le pesó la situación y el miedo a fallar o tener un despiste.

"Atacábamos, pero con cierto miedo de que nos pillaran en una contra", dijo tras la igualada sin goles ante el conjunto valencianista.

También aludió al calor y a que ambos equipos venían de jugar entre semana en Europa, pero destacó, sobre todo, que los dos conjuntos se habían dado pocas ventajas.

"Pienso que ha habido partidos que se han cambiado de hora y que se debía buscar una hora mejor. Hoy hacía mucho calor y no era ni el mejor día ni la mejor hora. Hoy lo hemos sufrido todos y los jugadores más", indicó Calleja, quien recordó que el próximo domingo les toca jugar en casa a la misma hora.

"Intentaremos dar nuestra visión, peor pienso que es poco lo que podemos hacer", añadió en alusión a un posible cambio de hora.

Solo me preocupa el partido en Bilbao porque es un choque ante un gran rival. "Fuera se nos da bien y tenemos que ser positivos", continuó el técnico madrileño.

Respecto a la expulsión del valencianista Dani parejo, señaló que había hablado con el jugador del equipo rival. "Me ha parecido una entrada fuerte, pero él dice que no es roja. No he visto mala intención en esa entrada", concluyó.