Busquets: "Pocos árbitros han jugador a fútbol de élite, y eso se nota"

Barcelona, 23 sep (EFE).- El azulgrana Sergio Busquets ha señalado que pocos árbitros "han jugado al fútbol de élite, y eso se nota", al argumentar que en la acción de Lenglet, que le ha costado la expulsión cuando ha entrado de oficio del VAR, es una "acción natural".

A poco de llegarse al final de la primera parte, el barcelonista Lenglet ha salido al paso de una acción de Pere Pons y éste ha impactado con la rodilla del francés. El árbitro ha pitado falta contra el Girona pero, reclamado por el VAR, ha detenido el lanzamiento de falta.

A continuación, se ha dirigido al francés y le ha mostrado la roja directa por supuesto codazo en la cara al catalán, quien tras el partido ha dicho: "Le he hecho falta, me he levantado, le he dado la mano y le ha pedido perdón (a Lenglet)".

Ante esta acción, que Busquets considera que se ha perjudicado a su equipo, en el empate final del partido (2-2) entre el Barcelona y el Girona. El segundo capitán de Barça ha subrayado: "No es agresión de Lenglet. Hace un movimiento natural. Incluso el jugador del Girona le va a pedir perdón tras la jugada. Estoy a favor del VAR, pero si se aplica correctamente".