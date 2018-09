Berizzo dio por bueno el empate tras "jugar tanto tiempo con uno menos"

Sevilla, 23 sep (EFE).- El entrenador del Athletic Club, el argentino Eduardo Berizzo, dio por bueno el 2-2 con el que acabó el partido disputado en el campo del Betis pese a llevarlo al descanso con un 0-2, al argumentar que fue un problema "jugar tanto tiempo con uno menos".

Berizzo vio dos partidos, "uno hasta la expulsión -de Susaeta en el minuto 45-, donde el equipo hizo mucho daño, pero luego el Betis obligó a defenderse", dijo en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín.

"El esfuerzo fue enorme. Nos vamos con la sensación de haber jugado el partido que quisimos en la primera parte y como pudimos en la segunda. Me gustó muchísimo el 'once contra once' y con el 'once contra diez nos obligaron a replegarnos", apuntó.

Berizzo quiso ver el lado positivo del partido por sumar un punto "con uno menos ante un rival especialista en asociarse y en buscar el hombre libre por los costados".

El argentino se mostró, por otra parte, especialmente molesto por el horario del partido en Sevilla y en septiembre, con 37 grados de temperatura a las ocho de la tarde, y dijo que se deberían "revisar cosas antes de conquistar otros continentes", subrayó en clara alusión a la posibilidad de jugar partidos de LaLiga Santander fuera de España.