Azahara Muñoz: "Si me dicen que hoy haría 64, no me lo hubiera creído"

Sitges , 22 sep .- El malagueña Azahara Muñoz, séptima en el Estrella Damm Medieterranean Open y primera española clasificada después de lograr la mejor vuelta del día con 64 golpes (-7). ha asegurado que si alguien le llega a decir "que hoy iba a hacer siete bajo par. no me lo hubiera creído".

Un 'birdie' en el hoyo uno le ha dado fuerza porque "me ha centrado desde el principio, me he sentido confiada con el 'putt' y he logrado buenos golpes. Incluso en los cuatro últimos hoyos he podido lograr 'birdies', pero era mucho pedir. El único problema es que hoy salía desde muy atrás y era complicado".

Tercera el año pasado, la navarra Carlota Ciganda ha llegado a colocarse segunda en la tabla a falta cuatro hoyos para el final, pero en los dos últimos no ha podido consolidarlo porque "en el hoyo 17, con viento en contra, he dado un golpe desde el 'raf' que ha volado mucho. No pensaba que iba a hacerlo tanto. Me he pasado de 'green' y me ha llevado a doble 'bogey'. También ha sido mala suerte el 'bogey' en el 18".

"Ha sido una pena. He intentado hacerlo lo mejor posible, he estado segunda, lo he dado todo, he peleado, pero creo que el fin de semana ha sido bueno y ahora toca descansar", ha concluido Ciganda.