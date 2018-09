Anne Van Damm: "Nunca voy a olvidar el día de hoy"

Sitges , 23 sep .- La holandesa Anne Van Dam, con una exhibición para un total de 258 golpes (26 bajo par), ha vencido en el Estrella Damm Mediterranean Open, y ha reconocido que ha sabido controlar las emociones: "Hoy no me puse nerviosa, pero esto es golf y en este campo tanto se puede ir nueve o diez debajo del par como se puede estropear todo fácilmente. Nunca olvidaré el día de hoy".

Nacida en Arnhem (Holanda) el 2 de octubre de 2015 y profesional desde 2015, esta espigada jugadora de 22 años, 70 kg y 1,82 metros, la segunda jugadora europea con más pegada con 'drive' del Circuito, iba para nadadora -es gran admiradora de Michael Phelps-, pero como su padre, su madres y sus hermana jugaban a golf, ella también se inició en este deporte, aunque no le gustaba mucho.

Ganó el 'amateur' de Holanda con 8 años y siguió compitiendo también en natación, pero a los 13 años tuvo que elegir entre nadar o jugar al golf. Ganó el campeonato de Holanda Sub12, también lo ganaría en Sub18 y Sub21, y fue seleccionada para el Equipo Nacional holandés.

Con 17 años fue seleccionada para jugar en la Solheim Cup Júnior con Europa venciendo a Estados Unidos en Colorado. En 2014, acabó sexta en el Campeonato del Mundo Amateur y en enero de 2015 lograba la tarjeta del Ladies European Tour con tan solo 19 años.

Su primera victoria profesional fue en el HLR Golf Academy Open de 2015 en Finlandia, torneo del Circuito Europeo Chsllenger. y el 16 de octubre de 2016 ganaba el Xiamen Open de China, su primera victoria en el Ladies European Tour. En diciembre de 2016 fue elegida Jugadora Holandesa del Año.

Reflexionando sobre su actuación de hoy, Van Dam ha dicho: "La primera victoria que logré fue buena, porque era la primera vez que estaba en competición, pero ésta la hace mucho más especial, porque estuve varias veces cerca de ganar algún torneo sin lograrlo -fue tercera en el Abierto de Camberra de este año- y aquí fui muy dura conmigo misma".

"Creo que esta semana he demostrado que no solo soy buena con el 'drive', sino que mi juego con los hierros también es bueno y que mi juego corto es realmente bueno y que sé aguantar la presión", ha concretado Van Dam.

Después del triunfo en China, hubo una tarde de karaoke, pero esta vez comenta que no será así porque "vine con mi automóvil desde casa y tengo 15 horas de viaje de vuelta. Así que podré poner "We are the Champions" millones de veces y buena música para conducir y ver pronto a mi familia".