Segundo contra primero en un partido atractivo y esperado

Las Palmas de Gran Canaria/Málaga, 22 sep (EFE).- UD Las Palmas y Málaga CF, segundo y primero, respectivamente, de LaLiga 1/2/3, disputarán este domingo en el Estadio de Gran Canaria el partido más atractivo de la sexta jornada, muy esperado, donde el actual líder examinará su pleno de puntos ante otro claro candidato al ascenso.

Mientras que el conjunto andaluz cuenta sus encuentros por victorias, el equipo insular solo ha cedido como local un empate y está a cuatro puntos de su rival, distancia que pretende reducir a la mínima expresión con una nueva victoria en su estadio.

Los de Manolo Jiménez llegan al choque tras celebrar su primer éxito foráneo del curso, ante el Extremadura (1-2), partido en el que fue expulsado el centrocampista Íñigo Ruiz de Galarreta durante la segunda parte.

Los recursos presentados por el club isleño, ante los comités de Competición y Apelación, para anular la primera de las dos tarjetas amarillas mostradas al jugador, acabaron en la papelera, por lo que el vasco será baja definitiva y el técnico andaluz tendrá que modificar su equipo de gala.

El probable sustituto del menudo futbolista guipuzcoano es Tana, quien celebraría con la titularidad su reciente renovación de contrato, hasta 2023, el pasado jueves, día de su 28 cumpleaños.

Las otras bajas obligadas en el equipo amarillo son las de los argentinos Martín Mantovani y Sergio Araujo, ambos lesionados, aunque no afectan a los planes de Jiménez puesto que el defensa central, con un problema muscular, no venía siendo titular, y el delantero aún no se ha estrenado en la competición por una fisura en un pie que arrastra desde la pretemporada.

El equipo andaluz, que venció en la pasada jornada al Córdoba de una forma contundente (3-0), viaja a la ciudad canaria con un bagaje de ocho goles a favor y uno en contra, siendo el menos goleado de la categoría, aunque su rival es el más goleador con diez tantos.

Ambos equipos, recién descendidos, se han enfrentado en siete ocasiones en Las Palmas, con cuatro derrotas, dos empates y una sola victoria malaguista.

Ese triunfo (1-2) fue hace diez años, en 2008, precisamente en Segunda División y cuando también dirigía al conjunto blanquiazul el actual entrenador, Juan Ramón Muñiz.

El técnico malagista tiene las bajas de dos centrocampistas, el portugués Renato Santos y Álex Mula, y la del defensa Juan Carlos Pérez, todos lesionados.

Por contra, recupera al centrocampista marroquí Hicham Boussefiane, que se tuvo que retirar con problemas físicos en el encuentro frente al Córdoba.

- Alineaciones probables:

Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, David García, Cala, De la Bella; Timor, Tana; Rafa Mir, Maikel Mesa, Fidel; y Rubén Castro.

Málaga: Munir; Cifu, Pau Torres, Luis Hernández, Ricca; Ontiveros, N'Diaye, Adrián, Pacheco; Gustavo Blanco y Harper.

Árbitro: Ocón Arráiz (Comité Riojano).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 18.00.