Numancia, con dudas en su alineación y Almeria con ganas de seguir en racha

Soria, 22 sep (EFE).- El Numancia, en una semana marcada por su posible venta a un grupo inversor extranjero, recibe este domingo al Almería con la intención de cuajar un partido "redondo" ante su afición, pero con dudas en su alineación, mientras el conjunto andaluz quiere continuar su buena racha de resultados, tras las victorias en Copa del Rey con el Málaga, y en Liga con el Zaragoza.

El entrenador rojillo Aritz López Garai tiene que resolver si cuenta finalmente con Unai Medina, Diamanka y Oyarzun, que arrastran molestias musculares durante toda la semana, lo que condicionará el once titular, aunque el entrenador tiene alternativas en el banquillo para conformar una alineación competitiva.

Para recibir al Almería son bajas confirmadas Ripa, Nieto, Carlos Gutiérrez y Fran Villalba.

Por contra, López Garai podrá contar en la convocatoria con un jugador clave en su esquema como el polivalente Escassi.

El Numancia llega a la sexta jornada en Los Pajaritos con la intención de cuajar un partido "redondo", en palabras del propio entrenador, que le dé más confianza en el nuevo sistema de juego implantado en esta temporada.

El equipo rojillo, tras el empate arañado en Gijón ante el Sporting, quiere seguir creciendo ante su afición ante un rival que, según apuntan las estadísticas, no se le da bien Los Pajaritos.

El Almería ultimará este mismo sábado en Soria el trabajo para medirse al Numancia, ante el que tiene la intención de continuar la buena racha de resultados, con victorias en la Copa del Rey frente al Málaga y en Liga ante el Real Zaragoza.

Precisamente, la conquistada en el campeonato liguero es referencia a la hora de pensar en un posible once del conjunto andaluz ante los de López Garai.

Así, lo dijo Fran Fernández a la hora de hablar del partido, cuando explicó que "se ha dado mucho en las primeras jornadas que los equipos que mantenían bloques del año anterior han repetido mucho 'onces' en las primeras jornadas".

"Nosotros no lo hemos podido hacer por unas circunstancias u otras, pero todo entrenador quiere un once tipo. No me gusta que el jugador se sienta cómodo, pero es verdad que ahora necesitamos un poco de estabilidad y muchos cambios no se van a producir para este partido", desveló.

Lo más probable es que repita el once que consiguió ganar al Real Zaragoza el pasado domingo, para lo que también ha utilizado la misma convocatoria, con la salvedad de la entrada de Adri Montoro en lugar de Joaquín Arzura.

El entrenador del Almería explicó que el balón parado "va a tener una incidencia muy grande en el desarrollo del partido" porque el Numancia es un equipo que hace "bastantes ocasiones" en jugadas de estrategia y por ello deben "estar muchísimo más concentrados".

-- Alineaciones probables

Numancia: Juan Carlos; Markel, Pichu Atienza, Escassi, Luis Valcarce; Diamanka, Kako, Viguera; Yeboah, Guillermo, Marc Mateu.

Almería: René; Romera, Saveljich, Juan Ibiza, Andoni López; Yan Eteki, César de la Hoz; Luis Corpas, Juan Carlos Real, Luis Rioja; y Álvaro Giménez.

Árbitro: Soto Grado (Comité castellano-manchego)

Estadio: Los Pajaritos. Soria. 18.00 horas. EFE