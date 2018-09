Míchel: "Nos ha faltado la sensación de poder competir con diez"

Madrid, 22 sep (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano, lamentó la contundente derrota sufrida contra el Alavés (1-5) y reconoció que a su equipo le faltó tener "la sensación de poder competir con diez" tras la expulsión de Abdoulaye Ba a los 33 minutos.

El Alavés venció en Vallecas (1-5) con goles de Ximo Navarro, Calleri, Burgui y un doblete de Ibai Gómez, en un partido en el que el Rayo se quedó con diez por la expulsión de Abdoulaye Ba en la primera parte.

"Me preocupa que con 1-2, en la segunda parte, podíamos haber apretado más, pero con 1-3 dejamos de competir y con un jugador menos, y mucho calor, la idea era estar metidos en el partido y no lo estuvimos", dijo Míchel.

"Desde el principio de la segunda parte no vi la sensación de remontada. Tuvimos que tener más alma para que en cada acción el Rayo siga vivo en cada partido", confesó.

El Rayo se mantiene con tres puntos en la clasificación y solo suma una victoria en cuatro partidos de Liga.

"Espero que la derrota no nos afecte. Hasta el 1-2 estábamos siendo superiores y después, con diez, hasta el final, fuimos un equipo bueno jugando a lo que queríamos. Hemos sido un equipo, sobre todo hasta ese 1-2, con buen rendimiento", comentó.

"La sensación es que nos teníamos que creer que podíamos remontar. Entiendo el calor y el cansancio, pero teníamos que creer más en la remontada", señaló.

"Lo positivo es que hasta el 1-2 y la expulsión fuimos un equipo reconocible, que hace bien las cosas, dominaba, agresivo en la presión tras pérdida. Me quedo con eso", dijo Míchel, que no podrá contar con Abdoulaye la próxima jornada.

"Tengo varios centrales y veremos quién juega en Anoeta. El chico estaba arrepentido con su expulsión, aunque no he hablado con él. Dice que se quiere meter y frenar al rival. En las imágenes que he visto no se ve muy claro. El VAR actúa porque le da en la cara y lo ha considerado agresión. Como jugador todos nos podemos equivocar, pero hay que poner remedio a esos errores", manifestó.

Por último, Míchel mostró su malestar por la derrota pensando también en la afición, que casi llenó el estadio y dio mucho colorido a las gradas de Vallecas.

"Estamos disgustados por la afición. Teníamos muchas esperanzas puestas en el partido de hoy, pero no ha salido bien lo que queríamos. Hubo cosas que condicionaron el resultado. La categoría no perdona y tenemos las ideas claras. A la afición hay que decirles que trabajo y dedicación no nos va a faltar", concluyó.