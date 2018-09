Márquez reconoce que fue él quien falló en los entrenamientos

Alcañiz , 22 sep .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), tercero en la clasificación oficial de entrenamientos para el Gran Premio de Aragón de MotoGP se mostró molesto con el resultado pues consideró que había cometido un fallo.

"Hoy podía hacer la 'pole' y cuando veo que he dado el ciento por ciento no me enfado, pero cuando fallo me enfado y en la última vuelta venía bien, pero he fallado yo porque aunque había un poco de confusión porque estaba Viñales por fuera y mucha gente", narró Márquez, quien recalcó que "la primera línea era el objetivo principal y lo hemos cumplido".

El piloto de Repsol Honda comentó que la caída en los cuartos libres quizás condicionó su rendimiento "con el primer neumático", aunque enseguida explicó que "iba con precaución porque no tenía otra moto y me tenía que clasificar bien y con el segundo neumático, que es con el que vas a todo, no he encontrado la vuelta bien, pero no ha condicionado nada".

En cualquier caso Marc Márquez no dio muestras de estar muy preocupado ya que "de ritmo, estamos muy similar a las Ducati, si bien ha sido difícil entender, porque en ningún momento hemos coincidido con la misma temperatura y en las mismas vueltas en pista".

"Estamos ahí, creo que muy a la par y dependiendo de cómo te encuentres en pista, podremos optar por una cosa o por otra", se comparó el piloto de Repsol con sus rivales de Ducati, de quienes reconoció que "tienen la capacidad de tirar desde el principio. Si lo harán o no, no lo sé".

"Gestionan bien los neumáticos y cuando baja pierden un poco en curva, pero hacen el tiempo en la recta y es ahí donde tenemos que estar más alerta, porque cuando perdemos en paso de curva y aceleración se nos acumula un poco más el trabajo", comentó.

Y al referirse a las características de sus principales rivales para la carrera de mañana, Marc Márquez explicó que "Jorge frena muy tarde, para la moto y luego acelera; conduce un poco diferente y Dovizioso quizás conduce más fino que Jorge, menos agresivo que Jorge; es diferente seguir a uno o a otro, pero seguir a una Ducati siempre es incómodo, porque aceleran mucho y frenan tarde".

"Ya dije que en la segunda mitad de temporada los dos rivales serían las Ducati, ahora es Dovizioso y si mañana no puedo ganar yo, que gane Jorge, que es el que resta menos puntos. Si restan menos, mejor", agregó el piloto de Repsol.