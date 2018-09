Leandro, sobre el Atlético: "Lo que cuenta es ganar y no tanto otras cosas"

Getafe , 22 sep .- Leandro Cabrera, defensa uruguayo del Getafe, afirmó este sábado en rueda de prensa, después de perder 0-2 ante el Atlético de Madrid, que seguramente al conjunto rojiblanco y a sus aficionados les interesa más que su equipo gane y no la forma de hacerlo.

Cuestionado por si el Atlético de Madrid puede aburrir con su juego, el zaguero charrúa contestó que no y destacó que en el fútbol puede haber cosas más importantes que el buen juego.

"Para nada (si aburre). No he sido espectador, siempre futbolista. El Atlético lo hace muy bien. Lo que cuenta es ganar y no tanto otras cosas. El mismo aficionado del Atlético, por más que tengan el cien por cien de la posesión, da igual. Lo que cuenta es ganar y lamentablemente perdió el Getafe", comentó.

"Sabemos cómo juega el Atlético y sabemos el peligro que tiene. No tiene vergüenza en defender dentro de su área y en salir al ataque. Al final, en una jugada afortunada, en el primer gol, y en el segundo, que lo podríamos haber aguantado un poco más, podríamos haber hecho más daño. Después, el partido se decantó de su lado. Es lo que tiene jugar contra un grande a pesar de que no tengan muchas ocasiones", explicó.

Asimismo, no quiso hablar sobre la expulsión de Iván Alejo: "No es momento de eso. No vi la jugada. Si el árbitro la vio, estaba mejor posicionado. Seguramente fue expulsión", declaró.

Por último, quiso rescatar el buen juego del Getafe pese a la derrota. Leandro aseguró que el conjunto azulón hizo "un esfuerzo increíble" y que nunca le tuvo miedo a su rival.

"Les respetamos, esto es fútbol y nadie dice que por ser el Atlético hay que cederles el balón. Son un gran equipo", concluyó.