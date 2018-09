Koke: "Tras ganar la Supecopa no tuvimos el inicio esperado"

Madrid, 22 sep (EFE).- El centrocampista del Atlético Madrid Koke Resurrección destacó la mejoría de su equipo tras un mal inicio en una temporada donde "las expectativas son grandes", con la victoria en el Coliseum ante el Getafe (0-2).

"Es verdad que tras ganar la Supercopa no tuvimos el inicio esperado. Las expectativas son grandes y vamos a seguir trabajando para que lleguen las victorias como ha ocurrido aquí, que hemos vuelto a ganar", dijo en Movistar Plus el centrocampista del Atlético Madrid.

Koke reconoció que ante el Getafe el Atlético Madrid no hizo un partido redondo. "Me quedo sobre todo con el resultado. Tuvimos fases buenas de juego y otras no tanto. Pero lo importante era ganar aquí ante un rival que venía de ganar en un campo complicado. Y hemos ganado, que era lo importante", añadió.

El centrocampista rojiblanco señaló que no está al tanto de las críticas que ha sufrido el equipo. "Siempre hay críticas cuando no ganas. Pero solo estamos pendientes de trabajar. Ganamos en Liga de Campeones el otro día y hemos añadido un triunfo más", concluyó.