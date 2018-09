Khan está "decepcionado" por cancelación de reunión con India en la ONU

Islamabad, 22 sep (EFE).- El presidente paquistaní, Imran Khan, se mostró hoy "decepcionado" por la "arrogante" cancelación de la India de una reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países prevista para la semana que viene en el marco de la Asamblea General de la ONU.

"Decepcionado por la arrogante y negativa respuesta de la India a mi llamada para retomar los diálogos de paz. Sin embargo, toda mi vida me he encontrado con pequeños hombres ocupando grandes oficinas que no tienen la visión necesaria para ver la imagen completa", sentenció Khan en la red social Twitter.

La reacción del presidente paquistaní se suma a la expresada por el Ministerio de Exteriores, que consideró "desacertada" la cancelación del evento por la India unas 24 horas después de haber confirmado su participación en él.

"Creemos que con esta desacertada cancelación de la reunión, la India ha desperdiciado una vez más una oportunidad seria de cambiar la dinámica de la relación bilateral y poner a la región en el camino hacia la paz y el desarrollo", afirmó Islamabad ayer por la noche en un comunicado.

Pakistán consideró "poco convincentes" las razones aportadas por la India para desconvocar la reunión, después de que el país vecino se refiriera un reciente asesinato de uno de sus guardias fronterizos a manos de "agentes con base en Pakistán" y al lanzamiento de una serie de sellos basados en la Cachemira india "glorificando a un terrorista y el terrorismo".

En la reunión, a petición de Pakistán, iban a participar la responsable de la diplomacia india, Sushma Swaraj, y su homólogo paquistaní, Shah Mahmoud Qureishi.

La Cachemira india, de mayoría musulmana, ha sido el principal punto de enfrentamiento entre la India y Pakistán desde la creación de ambas naciones en 1947 tras su independencia de los británicos y por ella han librado dos guerras y varios conflictos menores.

Ambos países han intentado en varias ocasiones iniciar un proceso de entendimiento sobre este asunto.