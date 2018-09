Juanfran: "Hemos puesto el listón tan alto que la exigencia es máxima"

Getafe , 22 sep .- Juanfran Torres, defensa del Atlético de Madrid, entendió este sábado, tras la victoria contra el Getafe, como normales que surjan críticas sea cual sea el resultado del conjunto rojiblanco, porque, según explicó, su equipo ha puesto el "listón tan alto estos años que la exigencia es máxima".

"Somos los primeros que nos exigimos. Es normal que la gente te exija. Sabemos el trabajo que hacemos diariamente, el equipo que tenemos y las cosas van a ir bien seguro", valoró en la zona mixta del Coliseum Alfonso Pérez, donde apuntó que si hay un "sector" externo al equipo que está "nervioso" que se "tranquilice un poco".

"Yo no estaba nada nervioso cuando nos empezaron a criticar hace dos semanas, como si estuviese todo perdido y como si estuviésemos muertos. Ni ahora somos los mejores del mundo. Hay que tener tranquilidad. Este Atlético de Madrid siempre va a dar la cara salgan o no salgan los resultados, están saliendo y ahora tenemos que ganar en casa y saber que no podemos dejarnos más puntos", dijo.

"El equipo está bien. Ya lo dije para el último partido en casa que no salieron las cosas como queríamos, que el equipo estaba vivo y lo está. Esta es una semana importante y hemos empezado bien", continuó Juanfran, que resaltó el "gran partido" de su equipo en Getafe: "Es un rival difícil y hemos merecido la victoria".

"Una de nuestras señas de identidad es el estar fuertes y no encajar goles. Y cada vez que no encajamos estamos felices. Si no encajamos hay una probabilidad muy alta de que ganemos el partido", añadió.