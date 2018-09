Exhibición del Quabit Guadalajara en Puente Genil

Puente Genil , 22 sep .- El Quabit Guadalajara dio este sábado una exhibición de balonmano en Puente Genil y se impuso por 20-31 a un Ángel Ximénez-Avia, al que cerró la puerta un excepcional José Javier Hombrados con veinte paradas (cincuenta por ciento de acierto) y lo ajustició el efectivo Chema Márquez.

Los alcarreños dominaron de principio a fin en uno de los clásicos de mitad de la tabla de la Asobal, empezando con Pablo Paredes haciendo estragos en la defensa de los cordobeses hasta otorgar un 2-6 que marcaba las primeras diferencias, ventaja que incrementarían los hombres de César Montes y llegaron a seis tantos (4-10) en el ecuador de la primera parte superado.

A los hombres de Julián Ruiz les costó entrar en juego, hasta el punto de que un gol del uruguayo Chaparro y otro de Juanlu Moyano fue la escasa reacción local para reducir algo su desventaja con ese parcial de 2-0.

Incluso un gol de Chispi puso a los locales a dos tantos, pero a la postre el Quabit Guadalajara se marchó con una consolidada ventaja al descanso (9-13), forjada sin duda en el más del cincuenta por ciento de paradas de Hombrados, que dejó a cero a David Jiménez, Amorim y Costa.

El conjunto de Guadalajara fue en busca de su primera victoria en Puente Genil y ese reto lo volvió a poner de manifiesto al inicio de la segunda parte, para repetir primero su máxima ventaja y elevarla a siete a los seis de la reanudación (11-18).

Esa diferencia ya sería definitiva para un Guadalajara que sabría administrarla hasta el final, sabiendo soportar los arreones de un Ángel Ximénez que no podía con la tarde de inspiración de Hombrados, que con sus paradas dio una máxima a su equipo (19-29) a cinco del final, aunque no quedaría ahí el abuso de los alcarreños, que acabaron imponiéndose por once tantos a los cordobeses (20-31).

- Ficha técnica:

20 - Ángel Ximénez-Avia de Puente Genil (9+11): Álvaro de Hita; Rudovic (2), David Jiménez (1), Leo Almeida (5, 1p), Barros (3), Matheus Costa (0) y Juan Castro (2p) -siete inicial- Lombès (ps), Xavi Tuá (0), Juanlu Moyano (2), Chaparro (1), Cuenca (1), Chispi (2), Amorim (), y Mario Porras (1).

31 - Quabit Guadalajara (13+18): Hombrados; Javier Parra (4), Víctor Vigo (3), Sergio Mellado (0), Javier García (6), Pablo Paredes (4) y José María Márquez (8, 1p) -siete inicial- Pedro Fuentes (1), Alberto Sanz (0), Ignacio Moya (3), Pablo Román (2) y Jaime Gallardo (0).

Parciales cada cinco minutos: 1-2, 2-6, 4-8, 5-10, 7-11 y 9-13 (descanso), 10-15, 13-20, 16-21, 18-25, 19-27 y 20-31 (final).

Árbitros: Enric Escoda Pérez y Roland Sánchez Bordetas, que excluyeron a los locales Sergio Barros (1), Chaparro (1) y Rudovic (1), así como a los visitantes Javi García (2) y Jaime Gallardo (1).

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la Liga Loterías Asobal, disputado en el pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil ante unos 675 espectadores.