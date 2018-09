Pol Espargaró será intervenido hoy en Barcelona

Alcañiz , 22 sep .- El español Pol Espargaró (KTM RC 16), que sufrió una caída en la curva quince durante la tercera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón de MotoGP en el circuito Motorland de Alcañiz, en la que se fracturó la clavícula izquierda, será intervenido esta misma tarde en Barcelona.

"Pol Espargaró ha sufrido una caída en la que se ha producido un traumatismo directo sobre el hombro izquierdo; hace seis semanas tuvo un traumatismo cervical muy fuerte, acompañado de una fractura de clavícula que estaba en fase de consolidación, pero la caída ha provocado una fractura en la misma zona y pensamos que debe ser tratada quirúrgicamente", explicó el traumatólogo Xavier Mir en Movistar TV.

"Pol me dijo que durante el fin de semana no había tenido ninguna molestia y el pasado martes le hicimos un control en mi consulta en el que hizo flexiones sin problemas, así que no ha tenido que influir su antigua lesión y la fractura se ha producido porque el traumatismo ha sido muy importante.", continuó Mir.

"Voy a viajar a Barcelona con él y vamos a intentar operarle esta misma tarde, para tener el máximo tiempo posible de recuperación y que así llegue a Tailandia", reconoció el traumatólogo.

"No lo puedo asegurar, pero vamos a intentar que llegue y sabiendo los periodos de recuperación de los pilotos, que suelen ser sorprendentes, esperemos que pueda estar en Tailandia", dijo Mir.