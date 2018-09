Bordalás: "Al Atlético no se le puede ceder nada"

Getafe , 22 sep .- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este sábado en rueda de prensa, después de perder 0-2 ante el Atlético de Madrid, que al conjunto rojiblanco no se le puede "ceder nada" porque en cuanto se pone por delante en el marcador está cómodo sobre el terreno de juego.

El técnico alicantino lamentó que su equipo fallara en momentos concretos del duelo y destacó que el Getafe tuvo momentos en los que dominó el choque para conseguir un marcador mejor.

"Este partido lo hemos vivido la temporada pasada,. Un gran partido del Getafe, pero al final los errores se pagaron. Sobre todo el primer gol, un error en una pérdida de Bruno y luego con la mala fortuna de que el tiro de Lemar, da en la espalda de Soria", dijo.

"Al Atlético no se le puede ceder nada, tienen grandes jugadores, les hemos concedido y ellos con el marcador a favor están muy cómodos. Lo hemos intentado. Con 0-1 había posibilidades de empatar, pero el segundo gol nos ha hecho mucho daño. Con la expulsión se acabó el partido", añadió.

"Hay que intentar no cometer errores y cuando los cometes contra equipos de un nivel muy alto como el Atlético, al final lo pagas porque tiene jugadores de un nivel altísimo. Con un jugador menos, ya no hubo partido. El Atlético es un grande, puede pelear el campeonato al Real Madrid o al Barcelona, sin duda", apuntó.

Además, cuestionado por si el resultado fue justo, declaró que no se puede afirmar algo así y dejó claro que el Getafe perdió tres puntos pese a haber hecho un buen encuentro. "Se ha perdido 0-2 y no hay más que decir. A los jugadores no se les puede reprochar nada. Lo hemos intentado".

También habló sobre la expulsión de Iván Alejo, que duró en el campo apenas cinco minutos y tuvo que salir tras hacer una dura entrada a Saúl Ñíguez.

"No he hablado con él. Ahora no es momento. Mañana hablaremos y analizaremos esa acción porque sí que es verdad que ha perjudicado al equipo. Es una jugada que él llega tarde y no tiene que poner la pierna como la puso. Ha sido rápido, no he visto la acción después. Esa acción hay que evitarla", comentó.

También habló sobre el aniversario del Coliseum Alfonso Pérez, que cumplió su partido 250 en Primera División: "Es algo muy importante y muy difícil. Para un club como el Getafe, tiene mucho mérito. Llegar a esa cifra es importantísimo. Estamos en la mejor Liga del mundo, peleamos con muchos equipos y hay que valorarlo".