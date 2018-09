Sturgeon dice que May hará "daño" al país si mantiene su plan del "brexit"

Edimburgo , 21 sep .- La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, alertó hoy de que la jefa del Gobierno británico, Theresa May, hará "un gran daño" a los ciudadanos si decide continuar defendiendo su plan para la salida de la Unión Europea (UE), que los dirigentes comunitarios rechazaron ayer.

"Si su táctica ahora es doblar su apuesta sobre el pacto de Chequers, que ya está muerto, y luego culpar a la Unión Europea por no haber logrado ningún acuerdo, ella hará un gran daño a todos aquellos a quienes se supone que debe servir", escribió Sturgeon en la red social Twitter.

Sus afirmaciones se produjeron después de que May pronunciara hoy un discurso desde su residencia oficial de Downing Street en el que pidió "respeto" para el Reino Unido por parte de los dirigentes europeos, a los que instó a presentar nuevas propuestas que desencallen las negociaciones sobre el "brexit".

"La declaración fue terrible. La opinión de la UE fue expresada sin rodeos ayer, pero no es nueva, ella simplemente no la ha estado escuchando", señaló Sturgeon en alusión al rechazo que ha generado el llamado plan Chequers, la propuesta del Gobierno británico sobre la futura relación bilateral con el bloque comunitario.

Esta propuesta defiende la creación de un mercado común de bienes con equivalencia regulatoria entre el Reino Unido y la UE, a partir de que el primero abandone el club el 29 de marzo de 2019, algo que Bruselas ve inaceptable porque permitiría la libre circulación de bienes, pero no la de servicios, capitales y personas.

Sturgeon sostuvo que el plan de Chequers debe "detenerse" tras ser rechazado por la parte europea y recalcó que la "única forma remotamente viable de llevar a cabo el 'brexit' es permanecer en el mercado único y la unión aduanera".

"Si la primera ministra no está preparada para hacer eso, el 'brexit' no debería suceder. Sin acuerdo o sin detalles, el 'brexit' simplemente no es aceptable, especialmente para Escocia, donde no votamos por esto", indicó la líder independentista.

Se refirió así a los resultados del referéndum de salida de la UE celebrado en 2016, en el que, a diferencia de Inglaterra y Gales y al igual que Irlanda del Norte, Escocia apoyó mayoritariamente, con un 62 % frente a un 38 % de los votos, permanecer dentro del club comunitario.

El Gobierno británico y los líderes europeos mantienen negociaciones hasta ahora infructuosas para tratar de lograr un acuerdo que debería estar listo en octubre.