Santi Denia: en sub'19 habrá más dificultad pero estoy con mucha ilusión

Ceuta, 21 sep (EFE).- El seleccionador nacional sub-19, el albaceteño Santi Denia, ha reconocido que su paso a la sub'19 tras abandonar la sub'17 lo afronta "con mucha ilusión" aunque reconoce que habrá "más dificultad" en este salto.

En declaraciones a Efe, con motivo de su presencia en Ceuta para participar en las "XIX Jornadas de Entrenadores y Día del Entrenador Ceutí", Santi Denia ha reconocido que "empezamos el lunes los entrenamientos, es una generación que conozco porque ha sido campeona de Europa pero sí es verdad que la sub'19 es otro paso más, una dificultad más y la clasificación es más difícil".

No obstante, ha dejado claro que afronta "con mucha ilusión" volver a trabajar con esos jugadores "y con muchas ganas de empezar el año y poder jugar partidos".

El exjugador del Atlético de Madrid y del Albacete ha manifestado que "no nos vale" el hecho de conocer a los futbolistas "porque lo que cuenta es el día a día, que jueguen en sus clubes y ese seguimiento, por lo que es un reto muy ilusionante y apasionante y tengo muchas ganas de empezar y poder trabajar con esa generación".

Santi Denia ha destacado que el primer objetivo está ya en el mes de octubre. "Tenemos una clasificación en Suiza para pasar a un torneo élite que te da paso a la fase final del Europeo el próximo verano, es decir, ya en octubre tenemos tres partidos oficiales".

En relación a la rapidez de estos encuentros ha dicho a Efe que "son las circunstancias del sorteo del Campeonato de Europa, tenemos que ir todos de la mano para seguir formando a los chicos porque aunque muchos son profesionales tenemos que ir unidos".

Sobre si el relevo generacional está asegurado, Santi Denia recurre al último Mundial de Francia: "los detalles marcan muchos partidos, te puedes quedar fuera por una tanda de penaltis, todo el mundo trabaja muy bien pero nosotros tenemos la suerte de que el entrenador español está muy bien formado y los jugadores vienen muy bien preparados".

Por esta circunstancia, el entrenador ha afirmado que está "muy agradecido a todos los entrenadores", a los que pide que "no se aburran porque el entrenador es vocacional y habrá días mejores o peores, yo he pasado por esa etapa y al que le gusta tanto entrenar y que un grupo evolucione es el objetivo final y no tiene precio".

El seleccionador ha recordado que ya había estado en Ceuta en otras ocasiones para presenciar la final de la Copa del Rey de Juveniles entre el Espanyol y el FC Barcelona así como el internacional amistoso sub'19 entre España y Portugal. "Siempre encantado de venir aquí y cuando me llamen volveré", ha añadido.