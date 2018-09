Sandoval: "Hay que ir a por el partido a tumba abierta"

Córdoba, 21 sep (EFE).- El entrenador del Córdoba, José Ramón Sandoval, declaró este viernes que su equipo debe "ir a tumba abierta" en el partido que el sábado disputará ante el Tenerife en El Arcángel.

El conjunto blanquiverde "no está ya para esperar", sino para "salir a ganar" y a que el adversario "no piense", señaló el madrileño ante los periodistas.

"Ya no nos vale el empate", indicó Sandoval, quien añadió que "a veces parece" que van "con pistolas de agua a la guerra", aunque matizó que está "convencido" de que pueden "derribar a cualquiera" y que solo tiene "que convencer" a sus jugadores.

Los malos resultados del arranque de LaLiga 1/2/3 han provocado que la continuidad de Sandoval se haya convertido en asunto de debate.

"No me creo nada de eso, ni el cordobesismo se lo cree porque en ningún momento me han transmitido nada, ni por parte del club ni de mi gente", dijo el entrenador, quien admitió que el proyecto es "difícil" porque el club llega de hacer "algo inédito", aunque resalta que solo piensa "en presente" y que "lo único" que puede hacer es "trabajar para seguir sumando y aportando".

El tercer cambio de portero en seis jornadas, obligado por la imposibilidad de alinear a Carlos Abad debido a que lo impide el contrato de cesión del Tenerife, es una circunstancia que Sandoval desdramatiza porque "cuando empieza el partido son once contra once".

Sin embargo, ha expuesto en la sala de prensa la presión "de estar condicionado" para "cuadrar una convocatoria o una alineación" por "el asunto de los sub-23".

Para Alberto González, que ocupará la portería, ha pedido comprensión porque "es un chico que no ha debutado todavía en la categoría y hay que ayudarle", y añadió que, aunque "tiene unas cualidades muy buenas, se va a meter en un momento que no es el adecuado para él".

Sobre un cambio de sistema, Sandoval declaró que su equipo no puede estar "pegando bandazos", aunque cuenta con el dilema de una delantera en la que debe "estar pendiente de los sub-23" y "mirar si el sistema le viene bien a uno o a otro para decidir quién sale".

De la presencia del excordobesista José Luis Oltra como nuevo entrenador en el Tenerife, Sandoval dijo que le ha "cambiado el paso" en la preparación del partido.

Pese a ello, prefiere centrarse en su equipo, que llega "muy rabioso y herido", por lo que espera que "en actitud" no les pueda superar "nadie".