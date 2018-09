Raznatovic deja el Alcobendas sin debutar en la competición

Alcobendas 21 sep .- El lateral Sava Raznatovic no continuará en el Secin Group Alcobendas, tras el acuerdo alcanzado entre el conjunto madrileño y el jugador montenegrino para rescindir el contrato que les vinculaba.

Raznatovic, uno de los tres refuerzos del conjunto madrileño para la presente temporada, se despide del Secin Group Alcobendas sin disputar ningún partido oficial, tras no participar en los dos primeros encuentros ligueros.

"No cuadraba con nuestro proyecto. Las prestaciones que daba en ataque y en defensa no encajaban en nuestra forma de jugar y hemos llegado a un acuerdo para que no continúe", señaló el técnico del Secin Group Alcobendas, Ángel Castaño, en declaraciones a la Agencia EFE.

Tras la salida del lateral montenegrino, el Secin Group Alcobendas ya trabaja en la incorporación de un nuevo jugador para reforzar la plantilla.