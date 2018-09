El presidente de Mauritania amenaza con prohibir partido islamista

Nuakchot, 21 sep (EFE).- El presidente de Mauritania, Mohamed uld Abdel Aziz, ha amenazado con prohibir al partido islamista Tawasul, el segundo más votado del país en las pasadas elecciones legislativas, regionales y municipales, aunque muy por detrás del partido en el poder, Unión por la República (UPR).

"Ya hemos planteado la cuestión sobre este partido y la vamos a examinar", dijo anoche Aziz en un encuentro con la prensa, antes de precisar: "Nunca vamos a aceptar que el islam sea monopolio de un movimiento político, eso no lo vamos a tolerar".

Ya durante la última campaña electoral, Aziz atacó de forma virulenta a Tawasul calificándolos de "extremistas", lo que no les impidió plantar batalla a la UPR sobre todo en la capital, Nuakchot, donde lograron hacerse con la victoria en tres de los nueve distritos.

Los islamistas mauritanos fueron legalizados en 2008, durante el mandato del presidente Sidi uld Cheij Abdalahi, el único de la historia mauritana llegado pacíficamente al poder y que fue depuesto en un golpe de estado de Mohamed uld Abdel Aziz ese mismo año.

Desde su legalización, los islamistas no han dejado de ganar terreno, principalmente entre los jóvenes urbanos, con un discurso moderado y siempre condenando la violencia.

Tawasul tiene vínculos con otros movimientos islamistas en el mundo, principalmente con los de Egipto, Turquía y Palestina, con quienes intercambian visitas con cierta regularidad.

Sus dirigentes mostraron gran entusiasmo durante las revueltas de la "Primavera árabe", cuando multiplicaron sus llamamientos a que Aziz deje el poder, especialmente durante la larga ausencia de este último por estar en Francia recibiendo cuidados médicos en 2012.

Sin embargo, Tawasul había continuado sus actividades con toda normalidad, por lo que los ataques de Aziz resultan en cierto modo sorprendentes.

En su intervención de anoche, el presidente dijo también que los islamistas mauritanos reciben financiación extranjera y que sus ideas son por completo ajenas a los valores de la sociedad mauritana.

Incluso manifestó que los islamistas en los países árabes causan más daños que Israel, un estado que pasa por ser su principal enemigo, y puso como ejemplo la guerra de Siria, que ha causado decenas de miles de muertos y seis millones de desplazados.

Y en cuanto a su presunta intención de cambiar la Constitución para presentarse a un tercer mandato, Aziz comentó: "No cambiaré personalmente la Constitución", pero añadió que no existe artículo que no pueda ser modificado o derogado.