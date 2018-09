Márquez afirma que faltan "3 ó 4 puntos para estar igual que las Ducati"

Alcañiz , 21 sep .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), a pesar de conseguir el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Aragón de MotoGP, señaló que "aún falta mejorar tres-cuatro puntos importantes para dar ese paso más y estar realmente igual que las dos Ducati".

En cualquier caso Márquez aseguró que "siempre que salgo a pista, aprieto; por la mañana me encontraba un poco más incómodo con la moto, pero es lo normal en el primer libre ya que las cosas no estaban en su sitio, había que mejorar, y por la tarde hemos dado ese paso".

"Por la mañana estábamos lejos de las Ducati a nivel de ritmo y por la tarde mucho más cerca, que es lo más importante", afirmó el piloto de Repsol Honda.

Uno de sus rivales por el título, el italiano Andrea Dovizioso, aseguró que Márquez tiene que atacar, pero el español de Repsol Honda no lo ve así: "Sin ventaja sí, con ventaja no; si llego aquí como el año pasado, sin ventaja, tengo que hacer todo lo posible para ganar, pero este año, con ventaja, el objetivo es estar en el podio. Si no gano el domingo, no pasa nada".

Lo que sí reconoció Marc Márquez es que cambió su estrategia de entrenamientos pues dijo: "he contado un poco los tiempos, y con el que tenía hubiese quedado entre el duodécimo o decimocuarto, y tampoco me apetecía irme a dormir duodécimo, por eso hemos puesto el neumático nuevo para cambiar un poco la estrategia, porque en las últimas carreras la clasificación no me ha salido como quería, ya que no había probado nunca a tirar por la tarde. Es una cosa anecdótica, que ha pasado en Aragón, pero no pasa nada".

Al referirse al tipo de carrera que podría verse el domingo en Motorland Alcañiz, el piloto de Repsol Honda indicó que para sus intereses "cuanto más aburrida sea la carrera y menos gente haya delante, mejor para mí".

"Si hay un grupo grande hay más riesgo y puedes perder más puntos, pero intuyo que la carrera puede ser de grupo, porque los neumáticos bajan y todo el mundo irá gestionando neumáticos", reconoció Márquez.

Y ya al pensar en las posibilidades de ser campeón matemáticamente en Tailandia, Marc Márquez reconoció que lo iba a intentar "esa es la mentalidad y el trabajo que hemos hecho hoy es con la intención de ganar la carrera el domingo".

"Luego, después del 'warm up' veremos si se puede ganar o no, pero si podemos llegar con la primera bola de partido a Tailandia, mucho mejor y si no, no pasa nada; lo importante es ganarlo, no dónde, cuándo o cómo, lo importante es que a final de año pueda celebrar un título".