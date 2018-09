Holanda se pone las pilas y hace cálculos para hacer frente a un brexit duro

La Haya, 21 sep (EFE).- El primer ministro holandés, Mark Rutte, advirtió hoy al Parlamento de que "todo se volverá muy complicado" si el Reino Unido "no razona", y debatió nuevas cantidades de fondos para hacer frente a eventuales consecuencias de un "brexit" duro, que podría costarle a Holanda más de 10.000 millones de euros.

"Me temo que todo se volverá muy complicado si los británicos no toman otro camino, porque no creo que la posición europea sea irracional", afirmó Rutte en el debate de los presupuestos para 2019, una prueba de fuego para el líder del Ejecutivo porque gobierna en coalición con cuatro partidos de diferentes ideologías.

Holanda prefiere prepararse para el peor escenario porque aún no hay visos de un acuerdo sobre el "brexit", tal y como se demostró este jueves en la reunión informal en Salzburgo (Austria), donde los líderes europeos -incluido Rutte- rechazaron el marco sugerido por la británica Theresa May para la cooperación económica futura.

"Un posible 'brexit' sin acuerdo no está aún descartado. Por eso, el gabinete se está preparando para ello y ha reservado (del presupuesto para 2019) unos 92 millones de euros para dar más capacidad a las aduanas y a la autoridad para la seguridad alimentaria (NVWA)", anunció el ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra (CDA).

Al introducir una nueva frontera entre Holanda y el Reino Unido, estas organizaciones "deben inspeccionar más productos y cumplir con las formalidades" aduaneras, por lo que necesitarán más efectivos para cubrir los gastos, por ejemplo, de los policías nacionales, la policía militar, la fiscalía o el servicio de inmigración.

"Para poder mirar el futuro con confianza, debemos fortalecer nuestros cimientos y acumular reservas", afirmó el ministro, antes de subrayar que se seguirá buscando "una buena relación comercial" con el Reino Unido porque de ese país Holanda "obtiene alrededor del 3 % de su PIB", el equivalente a unos 22.700 millones de euros al año.

Aunque se ha hecho hincapié en que los empresarios holandeses encontrarán otros mercados para vender sus productos, el Gobierno no se olvida de que, hasta entonces, hasta el año 2030 aproximadamente, un "brexit" duro podría costarle a Holanda entre el 1 y 2 % de su PIB.

Unas 218.000 personas trabajan para compañías holandesas que abastecen directamente el mercado británico, tanto en bienes como en servicios, y en sectores que recaen sobre todo en la pesca, las carnes y la agricultura.

No obstante, la Oficina de Análisis de Políticas Económicas holandesa estima que la reducción en el mercado de trabajo se limitará a unos 20.000 puestos de trabajo, especialmente en la industria alimentaria.

Una de las medidas que propone Rutte para paliar las pérdidas es la eliminación del impuesto al dividendo con el objetivo de atraer inversión extranjera, es decir, dejar de exigir a las empresas el pago de un porcentaje sobre las ganancias de los accionistas para, así, hacer más atractivo el territorio holandés.

Esta propuesta no ha sido bien recibida en el país, ya que los economistas calculan que tiene un coste total de 2.000 millones de euros y la oposición insiste solo complace a las grandes multinacionales.

Asimismo, el Gobierno tiene en contra a los trabajadores internacionales que viven en Holanda, después de anunciar que, a partir del próximo enero, reducirá de 8 a 5 años la exención fiscal del 30 % de la que disfrutan los empleados extranjeros cualificados contratados por empresas holandesas.

La reducción se hará efectiva para todos los trabajadores y no solo para los nuevos, lo que afectará a unos 75.000 empleados, y se espera que el recorte ahorre unos 203 millones de euros el próximo año, dinero que las arcas del Estado ingresarán en impuestos.

El grupo Expats United en Holanda amenazó con llevar al Estado a los tribunales por "romper una promesa que obtuvieron del Gobierno" y que ellos mismos utilizaron para, por ejemplo, negociar su salario con sus empresas" antes de mudarse aquí.

La eliminación de esta reducción fiscal, dice el grupo en su web, se reflejará en una reducción del 20 % de sus ingresos y les hará afrontar problemas económicos porque "muchos han comprado una casa" contando con obtener ese beneficio.