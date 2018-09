Harari, el favorito de los lectores con su lecciones para el siglo XXI

Madrid, 21 sep (EFE).- El historiador y pensador israelí Yuval Noah Harari es el nombre que más se repite esta semana en las listas de libros más vendidos de la semana con "21 lecciones para el siglo XXI" y sus obras precedentes, que sitúa en países como Argentina, Brasil, Colombia, España, México y Portugal.

En las listas de ficción el suizo Joël Dicker mantiene entre los favoritos su nueva novela "La desaparición de Stephanie Mailer.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Neujahr - Juli Zeh (Luchterhand)

2.- Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten - Jonas Jonasson (C. Bertelsmann)

3.- Das Feld - Robert Seethaler (Hanser, Berlin)

4.- Es ist nur eine Phase, Hase - Leo Maxim; Jochen Gutsch (Ullstein)

No ficción:

1.- Feindliche Übernahme - Thilo Sarrazin (Finanzbuch)

2.- Machtbeben - Dirk Müller (Heyne)

3.- Der Ernährungskompass - Bas Kast (C. Bertelsmann)

4.- Weltmedizin - Dietrich Grönemeyer (S. Fischer)

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Aquí hay dragones" - Florencia Bonelli (Suma de Letras)

2.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta)

3.- "Hippie" - Paulo Coelho (Grijalbo)

4.- "Salvaje. Urquiza y sus mujeres" - Florencia Canale (Planeta)

No ficción:

1.- "La raíz (de todos los males)" - Hugo Alconada Mon (Planeta)

2.- "Sálvese quién pueda" - Andrés Oppenheimer (Debate)

3.- "Filosofía en once frases" - Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

4.- "21 Lecciones para el Siglo XXI" - Yuval Noah Harari (Debate)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD (Globo)

2.- "Poesia que Transforma" - Bráulio Bessa (Sextante)

3.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta)

4.- "O Conto da Aia" - Margaret Atwood - (Rocco)

No ficción:

1.- "21 Lições Para o Século 21" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

2.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

3.- "A Elite do Atraso" - Jessé Souza (LeYa)

4.- "Zé Dirceu. Memórias - Volume 1" - José Dirceu - (Geração)

Fuente: revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "El cielo a tiros" - Jorge Franco - (Penguin Random)

2.- "La mujer en la ventana" - A.J Finn - (Penguin Random)

3.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joël Dicker - (Penguin Random)

4.- "Gog" - J. J. Benítez - (Planeta)

No ficción:

1.- "El fin del Alzheimer" - Dale Bredesen - (Penguin Random)

2.- "21 lecciones para le siglo XXI" - Yuval Noah Harari - (Penguin Random)

3.- "Sálvese quien pueda" - Andrés Oppenheimer - (Penguin Random)

4.- "Historia de Colombia y sus oligarquías" - Antonio Caballero - (Planeta)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "El rey recibe" - Eduardo Mendoza (Seix Barral)

2.- "Las lágrimas de Shiva" - César Mallorquí (Edebe)

3.- "Los señores del tiempo" - Eva García Saenz de Urturi (Planeta)

4.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Alfaguara).

No ficción:

1.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor)

2.- "Empresas e iniciativas emprendedoras" - José Manuel Salinas Sánchez (McGraw-Hill)

3.- "Sapiens (De animales a dioses)" - Yuval Noah Harari (Debate)

4.- "El poder del ahora: Una guía para la iluminación" - Eckhart Tolle (Gaia)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Wonky Donkey" - Craig Smith & Katz Cowley (Scholastic Paperbookk).

2.- "Crazy Rich Asians" - Kevin Kwan (Anchor).

3.- "Juror" - James Paterson (Little, Brown and Company).

4.- "Where The Crawdads Sing" - Delia Owens (GP Putnam's Sons).

No ficción:

1.- "Fear" - Bob Woodward (Simon & Schuster)

2.- "Girl, Wash your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson).

3.- "Educated" - Tara Westover (Random House)

4.- "The Subtle Art of the Giving a F+ck" - Mark Manson (Harper)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "Les prénoms épicènes" - Amélie Nothomb (Albin Michel)

2.- "De tes nouvelles" - Agnès Ledig (Pocket)

3.- "La tresse" - Laetitia Colombani (Lgf)

4.- "Le choix des autres" - Françoise Bourdin (Pocket)

No ficción:

1.- "Destin francais" - Éric Zemmour (Albin Michel)

2.- "Code civil annoté" - Varios autores (Dalloz)

3.- "Journal d'un observateur" - Alain Duhamel (L'observatoire)

4.- "Plan comptable general" - Varios autores (Foucher)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "L'amica geniale" - Elena Ferrante (E/O)

2.- "Ora dimmi di te. Lettera a Matilda" - Andrea Camilleri (Bompiani)

3.- "La felicità del cactus" - Sarah Haywood (Feltrinelli)

4.- "Preghiera del mare" - Khaled Hosseini (SEM)

No ficción:

1.- "Saghe mentali 2008-2018. Il ritorno di un libro mitico" - Michele Monina, Caparezza (Rizzoli)

2.- "La mia cucina delle emozioni. Ingredienti, ricette e tanta salute: gli happy food perfetti per ogni giorno" - Marco Bianchi (Harper Collins)

3.- "The Sun and Her Flowers" - Rupi Kaur (Tre60)

4) "02.02.2020. La notte che uscimmo dall'euro" - Sergio Rizzo (Feltrinelli)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "El jardín de las mariposas" - Dot Hutchinson (Planeta)

2.- "Wigetta y el tesoro de chocatuspalmas" - Vegetta777 y Willyrex (Temas de Hoy)

3.- "La desaparición de Stephanie Mailer - Joel Dicker (Alfaguara)

4.- "La chica del cumpleaños" - Haruki Murakami (Tusquets)

No ficción:

1.- "¿Y ahora qué? México ante el 2018" - Universidad de Guadalajara (Debate)

2.- "De animales a dioses" - Yuval Noah Harari (Debate)

3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes diversión y aventuras" - Elena Favilli Francesca Cavallo (Planeta)

4.- Sobrenatural gente corriente haciendo cosas extraordinarias" - Joe Dispenza (Urano)

Fuente: Librerías El Sótano

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Eva" - Arturo Pérez-Reverte (Edições Asa)

2.- "O Ano da Morte de Ricardo Reis" - José Saramago (Porto Editora)

3.- "O Mistério dos Três Quartos" - Sophie Hannah (Edições Asa)

4.- "O Dia em Que Te Perdi" - Lesley Pearse (Edições Asa)

No ficción:

1.- "Contas-Poupança" - Pedro Andersson (Edições Contraponto)

2.- "21 Lições para o Século XXI" - Yuval Noah Harari (Elsinore)

3.- "A arte subtil de saber dizer que se foda" - Mark Manson (Desassossego)

4.- "A Bailarina de Auschwitz" - Edith Eger (Desassossego)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Courtney's War" - Wilbur Smith (Zaffre)

2.- "Transcription" - Kate Atkinson (Doubleday)

3.- "Normal People" - Sally Rooney (Faber)

4.- "Sea Prayer" - Khaled Hosseini (Bloomsbury)

No ficción:

1.- "21 Lessons for the 21st Century" - Yuval Noah Harari (Cape)

2.- "How to Be a Footballer" - Peter Crouch (Ebury)

3.- "First Man In" - Ant Middleton (HarperCollins)

4.- "Ask Me His Name" - Elle Wright (Lagom)

Fuente: The Sunday Times.