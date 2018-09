Ginés Meléndez: no me creían cuando dije España tiene buena salud en cantera

Ceuta, 21 sep (EFE).- El responsable de la estructura de las categorías inferiores de la RFEF, Ginés Meléndez, ha señalado hoy en Ceuta que ya había advertido "hace tiempo" que España tiene "muy buena salud en las categorías inferiores" pero "no me creían".

Ginés Meléndez ha hecho esta lectura en unas declaraciones a la agencia Efe con motivo de su presencia en Ceuta para asistir a las "XIX Jornadas de Entrenadores" junto al seleccionador nacional sub'19, Santi Denia.

"Somos la única selección europea que ha conseguido en los últimos dieciocho años estar en 35 eventos, en 10 Mundiales y 25 Eurocopas, y hemos ganado 23 medallas y tres de bronce y ni Alemania ni Inglaterra ni nadie se acerca ni al 50 por ciento", ha manifestado.

Ginés Meléndez (Albacete, 1950), que hasta el mes de mayo ocupó el cargo de director de la Escuela de Entrenadores, entiende que estos éxitos se consiguen "con un buen trabajo y el apoyo de las instituciones, sobre todo de la RFEF y las Territoriales".

En este sentido, el manchego tiene claro que "sin ellos España no hubiese podido llegar donde ha llegado y estar donde estamos tanto con los mayores como con los pequeños porque hemos hecho historia con los mayores y con los pequeños a las grandes selecciones algunas las triplicamos y, además, han venido a aprender de nosotros y eso es importante".

La entrada en la RFEF de Luis Rubiales no ha cambiado su filosofía y su labor. "El presidente me dijo que tenía todo el poder de las categorías inferiores, que hiciera lo que estaba haciendo en estos últimos diecisiete años, contaba conmigo y aquí sigo".

Ginés Meléndez dice estar "encantado" porque "hago lo que me gusta, me he liberado del 50 por ciento del trabajo de director de la Escuela casi trece años y ahora sólo me dedico a los pequeños para seguir produciendo nuevos jugadores".

El ex director de la cantera del Albacete Balompié -donde permaneció dieciocho temporadas- y seleccionador nacional desde 2002 ha comentado a Efe que España puede estar "tranquila" y ha matizado: "la sub'21 se ha clasificado para el Europeo de Italia por primera vez en la historia a falta de tres partidos y ahora a preparar el equipo para ver si es posible ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, que sería un éxito".

Ha añadido que siempre es un "placer" estar en Ceuta aunque "hacía varios años que no lo hacía pero le prometí al presidente (Antonio Gaona) que iba a venir con profesores acorde a su manera de trabajar y tenía muchas ganas de venir porque siempre me acogen fantásticamente desde que vine por primera vez en el 2001", ha añadido.