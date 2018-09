Expresidente maldivo Nasheed pide al Ejército neutralidad antes de elecciones

Colombo, 21 sep (EFE).- El expresidente maldivo Mohamed Nasheed exiliado tras ser condenado en 2015 a trece años de prisión, pidió hoy al Ejército que se mantenga neutral en caso de que el actual mandatario, Abdula Yameen, pierda las elecciones generales que se celebrarán este domingo.

Durante una rueda de prensa en Sri Lanka, Nasheed se mostró seguro de que la coalición de partidos opositores saldrá victoriosa de los comicios, a pesar de que no confía en el proceso electoral, pero se mostró preocupado por el papel de los militares si se produce esta situación y Yameen renuncia a dejar el poder.

"Si el presidente Yameen pide al jefe de las Fuerzas Armadas que le mantenga en el poder de forma ilegal, creo que el Ejército maldivo se dividirá", señaló el exmandatario.

El primer presidente elegido democráticamente en el país, que se vio obligado a renunciar en 2012, afirmó que está en contacto con la plana mayor del Ejército e hizo un llamamiento público a los militares para que "apoyen la voluntad del pueblo y la Constitución".

Aunque consideró que el proceso electoral y la Comisión Electoral no son fiables, Nasheed reiteró que está seguro de que los opositores ganarán las terceras elecciones pluripartidistas de Maldivas.

"Tenemos a todos los partidos políticos con nosotros. No hay lógica matemática ni forma en que el presidente Yameen puede ganar estas elecciones. Él siempre lo ha sabido", sentenció.

Nasheed destacó la falta de observadores internacionales independientes y manifestó que está tan seguro de que habrá fraude electoral como de que la oposición saldrá victoriosa de los comicios.

Además de prever una fractura en el Ejército si Yameen se aferra al poder en caso de derrota, el expresidente se mostró convencido de que los maldivos saldrían a las calles para protestar, aunque sin recurrir a la violencia.

"No me gustaría ver a Maldivas caer en una espiral de violencia. Nuestra estrategia continuada desde siempre ha sido seguir involucrándonos en procesos democráticos y continuar adelante sin renunciar", dijo.

Nasheed destacó que la oposición no puede "salir con palos" a la calle: "No deberíamos y no lo haremos".

El expresidente llamó a la India a presionar a Yameen para que haya unos comicios justos y libres, aunque sin pedir una intervención directa, al tiempo que recordó que la Unión Europea ha prometido sanciones si hay fraude electoral.

Las elecciones del domingo enfrentan a Yameen contra el líder de una coalición de partidos opositores, Ibrahim Mohamed Solih.

Los comicios se celebran meses después de una crisis institucional desatada cuando el Tribunal Supremo revocó las condenas a nueve opositores, entre ellos a Nasheed, y Yameen decidió no acatar el fallo y declarar el estado de emergencia.