Anquela: "En España no se respeta la figura del entrenador"

Oviedo, 21 sep (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, José Antonio Anquela, ha salido hoy en defensa de la labor del cuerpo técnico y ha aprovechado para reivindicar la figura del entrenador y pedir respeto para las decisiones que toma, ya que ni siquiera los entrenadores "se respetan entre sí" en el fútbol español.

"En España el entrenador es un mindundi, y eso no puede ser, porque los primeros que no nos respetamos entre nosotros somos los propios entrenadores y los de dentro. Hay que saber cómo están los jugadores, si caben dos buenos en el once o a qué se quiere jugar, un equipo de fútbol son más cosas que hacer alineaciones", ha explicado el técnico.

Anquela, que entiende que "todo el mundo" tenga su propia opinión, quiso matizar que lo que no acaba de comprender es que "unos jugadores tengan que ganarse el puesto y otros con muy poco se les ponga por las nubes", y ha personalizado en el caso de Carlos Hernández.

"Hace tres días Carlos era el mejor central de la categoría y metía cinco o seis goles, ahora resulta que ya no vale y nadie cuenta con él. Pues a mí sí me vale, no sé si es que yo lo veo diferente. En el fútbol hay que ser respetuosos con todo el mundo, y los primeros que hemos de serlo somos nosotros", ha señalado el entrenador azul refiriéndose a los profesionales.

Anquela se ha mostrado encantado con la plantilla que tiene, ya que para él son "los justos" y eso hace que todos los futbolistas "se sientan partícipes", algo básico para lo que quiere el técnico: una plantilla "unida".

"Un día jugará uno y otro le tocará a otro, hay que adaptarse, y aunque no quiera poner a gente a pierna cambiada, con Carlos lesionado, en la defensa jugarán ahora dos centrales zurdos. Mi único problema es el domingo a las cuatro, lo demás todo se arregla, pero ese día quiero ver a mi equipo competir y estar a la altura", ha apuntado el andaluz.

El entrenador carbayón ha analizado también los fallos del equipo en el Anxo Carro, donde ganó al Lugo (0-2) pero donde también "concedió más opciones de las que debiera", y ha advertido que "no es fácil" jugar en el Carlos Tartiere y que los suyos tienen la suerte de tener a la afición "de cara".

"Jugar en el Tartiere es complicado, y contamos con el apoyo de la gente que es importantísimo, como la gente te dé la espalda, tanto al Oviedo como a cualquier equipo, se pierde confianza. Tenemos que estar confiados en lo que hacemos y ver si podemos sumar en casa los puntos que no hemos conseguido hasta ahora", ha indicado el técnico.

Para ese choque ante el Elche (domingo, 16:00 horas) el entrenador contará ya con Sergio Tejera, recuperado de su sobrecarga, y ha avanzado tras la sesión de viernes a puerta cerrada que los convocados serán los 18 disponibles de la primera plantilla, con la única baja de Carlos Hernández por lesión.