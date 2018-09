Viñales se muestra confiado y con buenas sensaciones

Alcañiz , 20 sep .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) dijo este jueves que tiene "muy buenas sensaciones para el fin de semana" en el Gran Premio de Aragón de MotoGP.

"En Misano no se mostró el potencial que teníamos en la carrera e intentaremos que este fin de semana no se produzca el mismo error", añadió.

"No es un momento fácil, es duro, pero estoy resistiendo, así que apreciaré mejor los buenos momentos y ahora físicamente estoy fuerte, así que yo intentaré aguantarlo", comentó.

"Aquí en el test hizo un calor terrible y fuimos bien; y funcionó también en Misano con el calor, una carrera que quizás nos perjudicó por no haber hecho Silverstone y no teníamos datos para saber cómo iba a funcionar la moto el domingo, pero ahora lo sabemos y el trabajo tendrá que estar hecho para el domingo", dijo Viñales.

Al ser preguntado por el asunto de Romano Fenati, el piloto de Yamaha dijo no haberlo seguido mucho, pero sí destacó: "Fue una acción que no es respetable y nosotros podremos decir lo que queramos, que al final, es una decisión de Dirección de Carrera y ellos son los encargados de dictar la sanción, pero, de todas formas, aunque como piloto no es respetable hacer eso, vi que tuvieron mucho contacto durante la carrera".