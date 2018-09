Soler: "Tenemos que ganar cuanto antes pero sin ansiedad"

Valencia, 20 sep (EFE).- El centrocampista del Valencia Carlos Soler dijo este jueves que deben lograr "cuanto antes mejor" el primer triunfo de la temporada, aunque sin caer en la ansiedad, y que se equivocaron en la derrota sufrida el miércoles en el estreno en la Liga de Campeones ante el Juventus (0-2).

"Tenemos que intentar conseguir la primera victoria el domingo, pero sin ansiedad porque la ansiedad es mala. Tenemos que ir paso a paso, pero tenemos que ganar cuanto antes mejor. Sabemos la situación que es, el domingo hay un partido muy importante, como es el derbi, y queremos ganar", destacó.

Carlos Soler hizo estas declaraciones en la presentación en Valencia de la escuela Number 16 School de la que el futbolista valenciano es embajador.

El centrocampista del Valencia explicó los motivos del bajo rendimiento ante el equipo italiano y precisó que la expulsión de Cristiano Ronaldo, sobre la que no quiso pronunciarse, marcó el destino del partido. "No esperábamos que se metieran atrás", apostilló.

"El penalti nos hace mucho daño. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas, pero nos precipitamos en algún momento que otro, nos equivocamos en algunas decisiones. No pudo ser. Se dio diferente a lo que pensamos que podría ser tras la expulsión de Cristiano y por el 0-1 antes del descanso. Ellos se meten atrás, defienden bien, tienen experiencia y no supimos cómo meterles mano", reflexionó.

Carlos Soler, que apostó por olvidar este resultado y pensar que "quedan cinco partidos más en Champions", evitó polemizar sobre el debate generado a su alrededor por la posición que debe ocupar en el campo.

"Me gusta jugar en el once inicial. Desde el año pasado el entrenador me dijo que me veía con opciones de jugar en banda y me adapté bastante bien, pero estaré contento en el pivote. Me siento cómodo, pero también en la banda", zanjó.

Además, mandó un mensaje a su afición: "Les digo que vamos a cambiar, que el equipo es bueno y que no se desesperen porque los resultados van a llegar. Lo que queremos es sumar de tres en tres. Tenemos que mejorar es obvio, se ve en el campo que hay cosas que mejorar pero es como cualquier otro equipo".