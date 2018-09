Responsable banca corporativa e inversión de Bank of America deja la entidad

Nueva York, 20 sep (EFE)- El responsable de banca de inversión y corporativa de Bank of America, Christian Meissner, dejará la entidad, según The Wall Street Journal, tras casi siete años en el cargo y tras ser en gran parte responsable de reestructurar la filial tras la fusión con Merrill Lynch durante la pasada crisis.

Se espera que Meissner sea reemplazado por Matthew Koder, actualmente presidente del banco en Asia-Pacífico, y que se quede hasta fines de año, según el memorándum interno citado por el Journal.

Las operaciones de banca corporativa y de inversión de Bank of America registraron una positiva evolución durante varios años tras la integración, pero recientemente su comportamiento había empeorado. Si bien el negocio aún aporta gran cantidad de beneficios al banco, ha quedado rezagado respecto a sus rivales.

En lo que va de 2018, Bank of America se sitúa como cuarto banco de inversión a escala mundial en términos de ingresos, por detrás de JPMorgan Chase & Co. (JPM), Goldman Sachs Group Inc. (GS) y Morgan Stanley (MS), según Dealogic.