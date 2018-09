Relator ONU denuncia intimidación a Corte de Constitucionalidad de Guatemala

Ginebra, 20 sep (EFE).- El relator de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, denunció hoy "las diversas formas de ataques e intimidaciones" contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por decisiones que contravienen medidas del poder ejecutivo.

Se refirió, en particular, a la decisión del Gobierno guatemalteco de no permitir el regreso al país del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de no renovar el mandato de esta entidad, incumpliendo lo dictado por la Corte de Constitucionalidad.

"Los ataques e intimidaciones a quienes integran la Corte de Constitucionalidad y el no acatamiento de sus decisiones debilitan la institución, cuya función es la defensa del orden constitucional y el mantenimiento del Estado de Derecho", sostuvo el relator.

García-Sayán dijo que, en el contexto que actualmente vive el país, también le preocupa la situación en la que se encuentran juezas y jueces con competencia en casos de mayor riesgo y que han sido igualmente víctimas de represalias e intimidaciones.

Recordó que el respeto y la garantía de independencia e imparcialidad de la justicia es un pilar fundamental de la lucha contra la impunidad y la corrupción, lo que se ha conseguido por el trabajo del Ministerio Publico, con el apoyo de la CICIG.

García-Sayán dijo que ha mantenido contactos con el Gobierno de Guatemala sobre todas estas cuestiones, pero no precisó cuál fue la reacción de las autoridades.