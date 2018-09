Preud'homme lamenta que perdieran la concentración en la segunda mitad

Sevilla, 20 sep (EFE).- El entrenador del Standard Lieja belga, Michel Preud'homme, lamentó este jueves, tras la derrota ante el Sevilla (5-1), en la primera jornada del grupo J de la Liga Europa, que perdieran la concentración en la segunda mitad y dijo que eso se paga "ante un equipo tan bueno" como el andaluz.

"La primera mitad estuvo bien, respetamos el plan que habíamos organizado, pero recibimos dos goles simplemente por la calidad técnica del adversario", relató el exportero internacional belga en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

"Después, cuando la concentración no estaba al cien por cien, no podíamos respetar el plan establecido. La táctica se organiza durante la semana y cuando no hay concentración todo desaparece y, ante un equipo tan bueno, es difícil ganar. No hay ningún milagro en el fútbol", añadió.

Preud'homme apuntó que sabían antes del partido que el Standard no está "al nivel del Sevilla" pero que siempre esperaban "conseguir algo positivo".